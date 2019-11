Masha et Michka classé dans le top 5 des programmes pour enfants les plus populaires au monde

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le phénomène planétaire Masha et Michka, dessin animé russe adoré par des dizaines de millions de jeunes spectateurs à travers le monde, a été classé parmi les cinq programmes pour enfants les plus prisés à l’échelle du globe par l’agence Parrot Analytics, rapporte TASS, informée par Animaccord, société productrice de cette œuvre.

Pour en arriver à de telles conclusions, ont été analysés pas moins de 20 000 programmes pour enfants de 2 à 11 ans au cours du mois de novembre. Leur popularité a alors été mesurée en fonction des recherches sur Internet, des visionnages en ligne, de l’interaction sur les réseaux sociaux, et d’autres paramètres.

Pour rappel, Masha et Michka a été inscrit dans le Livre Guinness des records en tant que dessin animé le plus regardé de tous les temps. Son épisode le plus visionné a en effet par exemple accumulé plus de 4 milliards de vues sur YouTube et s’impose comme la première vidéo non musicale sur la plateforme en nombre de spectateurs. Traduit dans 36 langues, il est diffusé dans plus de 100 pays.

