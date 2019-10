En octobre, les dessins animés russo-soviétiques font leur show à Paris

Du 23 au 29 octobre, plusieurs cinémas de la capitale française proposeront différentes projections d’œuvres animées ayant marqué le paysage audiovisuel en URSS et en Russie.

Organisées dans le cadre de Mon Premier Festival, événement initié par la mairie de Paris à destination des enfants afin « d’éveiller, hors temps scolaire, le regard et la curiosité des plus petits pour le 7e art », ces séances permettront au public de découvrir des œuvres telles que Le Hérisson dans le brouillard de l’illustre Youri Norstein et La Reine des neiges (1957) de Lev Atamanov.

Tandis que le prix du billet est fixé à 4 euros, il vous est possible de consulter le programme complet en suivant ce lien.

Dans cet autre article, nous vous présentons des dessins animés russes ayant fait le bonheur des enfants du monde entier.

