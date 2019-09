Le film «Une grande fille» de Balagov retenu pour représenter la Russie aux Oscars

Une grande fille, du réalisateur Kantemir Balagov, représentera la Russie aux Oscars pour le titre de Meilleur film en langue étrangère, rapporte l’agence de presse Interfax, informée par Non-stop production, compagnie productrice de l’œuvre. Une décision prise hier par le Comité russe des Oscars.

« "Une grande fille" a une reconnaissance internationale, deux prix du Festival de Cannes, une vie réussie et remplie dans les festivals, de hautes notes par la presse mondiale et la communauté des critiques cinématographiques. De plus, c’est le seul film russe parmi ceux présentés cette année qui sortira dans les salles aux États-Unis. Du coup on a toute les chances de se battre, ce que nous allons faire », a déclaré Alexandre Rodnianski, producteur du long métrage.

Présentée pour la première fois au public au 72ème Festival de Cannes en mai dernier, dans le cadre du programme Un certain regard, cette œuvre avait aussitôt conquis deux distinctions, celle de la Meilleure mise en scène et le prix FIPRESCI. Il s’agit par ailleurs du deuxième long métrage de Kantemir Balagov, qui avait en 2017 d’ores et déjà reçu le prix FIPRESCI pour son film Tesnota, une vie à l'étroit.

Son intrigue se déroule à Leningrad, en 1945, et s’articule autour de deux femmes ayant servi au front et tentant, après le conflit, de retrouver une vie paisible dans une ville tout juste libérée de son siège.

À noter que la cérémonie des Oscars aura lieu le 9 février 2020.

