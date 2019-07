Les derniers tsars: comparatif acteurs de la série Netflix VS personnages historiques incarnés

Russia Beyond

Une toute nouvelle série de Netflix se consacre aux derniers Romanov et aux personnes qui les ont entourés. Mais les acteurs ressemblent-ils vraiment aux personnages historiques qu’ils incarnent?

Le tsar Nicolas II – Robert Jack

Adrian J. McDowall/Netflix, 2019; Viktor Kornushin/Global Look Press Adrian J. McDowall/Netflix, 2019; Viktor Kornushin/Global Look Press

Le dernier empereur de la dynastie des Romanov, Nicolas II, est présenté dans Les derniers tsars comme un homme de bonne volonté qui manque lamentablement de confiance et de compétences pour diriger le pays.

La tsarine Alexandra – Susanna Herbert

Adrian J. McDowall/Netflix, 2019/Getty Images Adrian J. McDowall/Netflix, 2019/Getty Images

Épouse et mère aimante, dont la méconnaissance de la Russie véritable mènera cependant au désastre, l’impératrice Alexandra est dépeinte ici comme une femme quelque peu nerveuse, qui lutte pour protéger ses enfants – tout comme elle l’a été dans l’histoire.

Grigori Raspoutine – Ben Cartwright

Adrian J. McDowall/Netflix, 2019/TASS Adrian J. McDowall/Netflix, 2019/TASS

Ben Cartwhright joue Raspoutine, une figure mystérieuse et sinistre dont l'influence sur la famille impériale est incommensurable. Peut-être est-il ici présenté comme un peu trop brutal (à tel point qu’il en devient une sorte de Dark Vador de la Russie impériale), bien que l’acteur semble saisir son profond mais sombre charisme.

Tsarévitch Alexis – Oskar Mowdy

Adrian J. McDowall/Netflix, 2019/Getty Images Adrian J. McDowall/Netflix, 2019/Getty Images

Peut-être la figure la plus innocente et celle suscitant le plus la pitié parmi les Romanov (tant dans la série que dans l'histoire), Alexis, qui souffrait constamment d'une maladie incurable, est interprété par Oskar Mowdy. L’acteur n'apparaît cependant que dans deux épisodes, incarnant Alexis durant son adolescence.

Pierre Gilliard – Oliver Dimsdale

Adrian J. McDowall/Netflix, 2019; Archive photo Adrian J. McDowall/Netflix, 2019; Archive photo

Monsieur Gilliard, précepteur suisse des enfants Romanov qui a survécu à la Révolution, est le narrateur de Les derniers tsars et est joué par Oliver Dimsdale. Il est difficile de dire quoi que ce soit à propos de cette performance, Guillard se montrant profondément terrifié par ce qu’il a vu, ce qui, peut-être, reflète la réalité.

Le grand-duc Serge Alexandrovitch – Gavin Mitchell

Adrian J. McDowall/Netflix, 2019;/Getty Images Adrian J. McDowall/Netflix, 2019;/Getty Images

La série Les derniers tsars dépeint Serge Romanov comme un autocrate brutal, qui a beaucoup d'impact sur le jeune Nicolas. Son caractère semble toutefois un peu simplifié par rapport à l'histoire réelle.

Piotr Stolypine – Brian McCardie

Adrian J. McDowall/Netflix, 2019/Getty Images Adrian J. McDowall/Netflix, 2019/Getty Images

Considéré comme le plus remarquable des ministres de Nicolas, à l’initiative de nombreuses réformes, Stolypine est incarné par Brian McCardie, bien qu’il n’ait que peu de temps de présence à l’écran. Le premier ministre, avec son crâne chauve et ses yeux d'acier, semblait un peu plus dur dans la vie réelle que dans la série.

Iakov Iourovski – Duncan Pow



Adrian J. McDowall/Netflix, 2019/Getty Images Adrian J. McDowall/Netflix, 2019/Getty Images

Duncan Pow entre ici dans la peau de Iourovski, un bolchevik dévoué destiné à jouer un rôle funeste dans le destin des derniers Romanov. Il n’existe pas beaucoup de photos de cet homme, il est donc difficile de dire si cette représentation est proche de la vérité. Cependant, Pow offre une performance convaincante, montrant un homme sévère et froid, prêt à s’acquitter de sa tâche par tous les moyens.

