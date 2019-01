Dix jouets russes en bois que même les adultes adoreront

Vous êtes à la recherche de présents à rapporter à vos proches suite à votre voyage en Russie mais souhaitez sortir des sentiers battus et éviter les désormais communes matriochkas, chapkas et bouteilles de vodka? Cet article vous est destiné!

1. Petite dame aux brillantes idées

Fabriquée par l’atelier familial Grgrrgrrr basé à Tomsk, en Sibérie, cette petite dame en bois est un jouet décoratif pour sapin de Noël. Peinte à la main dans un style rétro, cette figurine est un souvenir des jouets de Noël d’avant la Révolution.

2. Famille de chiens

L’atelier de la famille Mikheïev situé à Smolensk fabrique des jouets exclusivement en bois précieux et huile de lin. Ce kit canin est composé de quatre figurines, dont les formes ont été pensées de façon à ce qu’elles puissent s’assembler de différentes manières. Les artisans disent que leurs jouets peuvent même être grignotés.

>>> Dix épisodes du dessin animé «Masha et Michka» à regarder au plus vite

3. Nains arc-en-ciel

Ces nains sont confectionnés par l’atelier familial RadugaGrez établi à Moscou. Les créateurs sont certains qu’un seul jouet en bois est meilleur qu’une dizaine d’autres en plastique. Les bestsellers de l’atelier sont un kit de nains multicolores. Il y en a douze, comme les mois de l’année. Les concepteurs ont délibérément dessiné des visages sous forme d’esquisse afin de laisser libre cours à votre imagination. C’est donc à vous de décider si les nains sont tristes, joyeux, souriants, ou s’ils s’ennuient. Un détail important, le chapeau de ces gnomes peut être ôté.

4. Crée un portrait

L’atelier moscovite Shusha s’est inspiré de l’art traditionnel russe de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Tous les jouets sont délibérément minimalistes, une allusion au langage figuratif des images avant-gardistes russes. Le concept a déjà été adopté par les enfants et adultes en Russie, mais aussi aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Corée et en Chine.

Grâce à Crée un portrait, il est possible d’imaginer des visages avec des émotions, des âges et des nationalités différents.

5. Famille esquimaude

Un autre produit de l’atelier Mikheïev est la charmante petite famille esquimaude, une ethnie résidant aujourd’hui en Alaska, au nord du Canada, au Groenland et dans la région russe de Magadan. Le design minimaliste n’est pas un hasard, la modération et la simplicité étant les maîtres-mots du mode de vie de ces habitants du Grand Nord.

>>> Dix œuvres de designers russes qui n’ont rien à envier à l’Occident

6. Le gros navet

Le gros navet est l’un des contes les plus populaires en Russie, que tout enfant connaît par cœur. Ce n’est donc pas surprenant que cette plante aimantée fabriquée par l’atelier Skazki Dereva (Les contes de bois), situé à Iaroslavl (à 270 kilomètres au nord-est de Moscou), soit l’un produits phares de ce dernier. Les jouets sont coupés dans un seul bout de bois et peints à la main. Le kit inclut également un livret avec des illustrations en russe, anglais, français et allemand.

7. Comestible ou non comestible

Comestible ou non comestible est le nom d’un jeu très populaire en Russie et ceci est son interprétation en bois. En utilisant des pièces de bois, un chef-cuisinier futé aide les enfants à savoir si les produits en question peuvent être mangés ou non. Il goûte à tout mais ne mange que ce qui est comestible, les non comestibles ne rentrant tout simplement pas dans sa bouche.

8. Hochet Éléphanteau

Les jouets en bois fabriqués par l’atelier des Bukashka (petites bêtes) doivent être approuvés par un groupe d’enfants avant d’être mis en vente. La production a commencé assez récemment, en 2017, mais les artisans ont déjà réalisé six jouets, incluant des jeux éducatifs avec des lacets, de hochets et divers véhicules.

>>> Adieu, matriochka! Dix cadeaux Made in Russia de nouvelle génération

9. Licorne et nain

Ce jouet a été imaginé pour tous ceux qui croient aux contes de fées, peu importe leur âge. Chaque licorne est accompagnée de son cavalier nain et toutes sont faites à partir de bois de tilleul naturel.

10. Seaux et palanche

L’atelier familial Teplota (Chaleur) situé à Riazan (200 kilomètres au sud-est de Moscou) conçoit de la vaisselle miniature, des maisons de poupées, de la mosaïque, des petits animaux, des pyramides, et même des cadres pour miroirs et des luminaires. Les créateurs ont choisi de ne pas mettre de peinture ni de vernis sur leurs jouets et de tout fabriquer à la main. Ils espèrent par ailleurs que ces derniers, à l’instar des seaux et de leur palanche, seront transmis d’une génération à une autre.

Toujours en quête de cadeaux originaux ? Voici dix idées russes qui surprendront immanquablement vos proches.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.