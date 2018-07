La mode d’URSS, vedette du nouveau défilé d’Ulyana Sergeenko à Paris

À Paris s’est tenue la présentation de la collection automne-hiver d’Ulyana Sergeenko. À l’occasion de ce défilé, la créatrice a souhaité mettre à l’honneur la mode soviétique.

Публикация от Ulyana Sergeenko Couture (@ulyana_sergeenko_moscow) 4 Июл 2018 в 2:28 PDT

Ce n’est d’ailleurs ainsi pas un hasard si elle a choisi d’organiser cet événement au sein de l’ambassade de Russie en France, dont les intérieurs sont ornés d’éléments représentatifs de l’esthétique d’URSS : marbre brut, mosaïques colorées, lustre de cristal, hauts plafonds et imposantes fenêtres. Sa nouvelle collection, Sergeenko a décidé de la dédier tout particulièrement aux compagnes des chefs de l’État soviétique : Raïssa Gorbatcheva, Nina Khrouchtcheva, etc.

AFP AFP

AFP AFP

Durant la conception de ces pièces de haute couture, elle a ainsi prêté une attention particulière à des détails de la mode du siècle dernier : tailleurs tout en retenue, jupes midi taille haute associées à des pullovers couleurs pastels, … Elle a cependant tenu à jouer sur les contrastes, en combinant tons pâles et vifs, rigidité et légèreté, sobriété et complexité.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 3 Июл 2018 в 11:25 PDT

Différentes personnalités ont assisté à l’événement, notamment la top-modèle Natalia Vodianova et la chanteuse lyrique Anna Netrebko.

Un autre défilé de mode russe s’étant tenu récemment à Paris a fait polémique en Russie en raison de la mise en avant de tatouages criminels.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.