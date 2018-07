Parle à un mur: une artiste russe transforme de vieilles surfaces en œuvres hypnotiques

Sofia Maximova, une artiste russe d'Irkoutsk, près du lac Baïkal, a certainement une source d'inspiration artistique particulière et beaucoup d'imagination : elle s'amuse à transformer des murs mal peints en petites œuvres d'art, affichant des photos « avant » et « après » de murs plâtrés transformés (avec des dessins inspirés par leurs plis et contours séduisants).

Depuis 2015, elle partage ses œuvres sur le réseau social russe Vkontakte. Ayant embrassé le passe-temps de Sofia en masse, les membres du groupe ont commencé à partager leurs propres visions sur ce sujet.

Enfant, l'artiste aimait voir des images dans les contours des murs, des plafonds et des façades des bâtiments. Elle a imaginé des géants mythologiques, des créatures et des intrigues entières tissés dans la surface.

L'auteure préférée de Sofia est Anna Shvindt, dont les travaux sont disponibles ici. Les meilleures illustrations peuvent également être trouvées sur Instagram.

Le phénomène psychologique selon lequel « l'esprit répond à un stimulus, généralement une image ou un son, en percevant un motif familier là où il n'en existe pas » est connu sous le nom de « paréidolie ». Cette faculté de la psyché humaine est parfois utilisée par les psychologues pour comprendre le monde intérieur d'une personne, lorsqu'on lui montre un dessin non-figuratif et qu'on lui demande d'expliquer ce qu'il représente.

Envie de vous sentir un peu « paréidolique » ? Jetez un œil à d'autres photos de Sofia :

