Que faire à Moscou en ce week-end de finale de Coupe du Monde?

Finale de la Coupe du Monde : BUD boat party

Si des millions de spectateurs assisteront devant leur écran à cette folle rencontre estivale, les plus chanceux auront l’occasion de voir la France et la Croatie s’affronter depuis la Moskova. En effet, une croisière impliquant écran géant, DJs et bar sera organisée sur la principale rivière moscovite. Et comme si ce n’était pas suffisant, le bateau vous emmènera après le match au club GIPSY, où jouera le DJ néérlandais Armin van Buuren. Alors, heureux ? Pour réserver votre place, dirigez-vous vers le site de l’événement.

Finale de la Coupe du Monde : Le Rodnya Rooftop Café

Pour les simples mortels qui ne célèbreront pas la fin de la principale compétition de l’année sur l’embarcation de luxe précédemment évoquée, ce toit-terrasse situé au centre de design Artplay propose quelque chose de tout aussi spectaculaire. Ayant diffusé l’ensemble du tournoi, le Rodnya (l’une des boîtes de nuit les plus prisées de la capitale) ouvrira ses portes un peu plus tôt dimanche pour accueillir les supporters, qui pourront suivre la rencontre sportive tout en admirant la ville depuis les hauteurs. Boissons et nourriture seront également servies durant toute la journée.

Où : 5/7, rue Nijniaïa Syromiatnitcheskaïa, bât. 7, 3ème étage (métro Kourskaïa)

Quand : Dimanche, de 12:00 à 23:00

La clôture du Mondial a naturellement attiré quelques grands noms de la musique internationale, parmi lesquels on retrouve Guns ‘n’ Roses et le dieu de la techno Solomun. Notre choix s’est cependant porté sur Nas, la légende new-yorkaise du rap, qui a atteint les sommets en 1994 avec son album « Illmatic » (généralement présenté comme le meilleur du genre). Ce vendredi, au son de son nouvel opus produit par Kanye West, « Nasir », le plus fin joueur de mots du Queens ravira la capitale russe avec son génie poétique. Voici un avant-goût de ce qui vous y attend.

Les tickets sont distribués par le biais d’une loterie, à laquelle vous pouvez vous enregistrer ici. Bonne chance !

Où : le club GIPSY, 3/4, quai Bolotnaïa, bât. 2 (métro : Kropotkinskaïa)

Quand : vendredi, 22:00

Prix : gratuit (il vous faut gagner un ticket)

L’Américain Steve McCurry, plus connu pour son légendaire portrait de la Fille Afghane, surnommée la Mona Lisa du XXe siècle, et qui est certainement le plus célèbre photographe couleur de sa génération, s’expose à Moscou. Durant sa carrière, qui implique de nombreux voyages à travers l’Asie du Sud-Est, il a su capturer la douleur, la souffrance et l’expérience humaine de la pauvreté. 80 de ses meilleures œuvres sont à cette occasion présentées dans la capitale russe.

Où : Musée d'Arts modernes de Moscou, 10, boulevard Gogolevski (Métro: Arbatskaïa)

Quand : tous les jours, de 12:00 à 20:00

Prix : 250 roubles (3,5 euros)

L’autre site du Musée d'Arts modernes de Moscou, sur la rue Petrovka, est actuellement le théâtre de l’une des expositions les plus innovantes et complètes du moment. En collaboration avec l’organisation d’art contemporain française Kadist et la fondation V-A-C, l’exposition Répétition Générale présentera durant un mois de révolutionnaires sculptures, films, photographies et performances immersives. Ces différents événements s’inscrivent en outre dans les problématiques actuelles, telles que le glissement de la politique européenne vers la droite et notre statut en tant qu’individu dans le paysage numérique d’aujourd’hui. L’exposition ambitionne également de « changer la façon dont nous regardons les choses ». À ne pas rater !

Où : 25, rue Petrovka (métro : Tchekhovskaïa)

Quand : Tous les jours, de 12:00 à 21:00

Prix : 250 roubles (3,5 euros)

