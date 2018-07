À l'affiche en juillet 2018: les événements culturels à ne surtout pas manquer en France

Russia Beyond

Nous avons rassemblé, pour vous, les événements les plus intéressants de ce mois de juillet, pour que vous puissiez vous immerger dans la riche culture russe, sans quitter les frontières de l’Hexagone.

Écouter Rachmaninov et Tchaïkovski à La Roque-d'Anthéron, apprécier un opéra russe dans le château médiéval de Nègrepelisse, assister à un atelier de violon conduit par le directeur artistique de l’orchestre de Krasnoïarsk Mikhaïl Benioumov, tout cela vous sera possible dans les semaines à venir !

Festival international de piano de La Roque-d'Anthéron

Date : Les 26 et 27 juillet 2018

Lieu : La Roque-d'Anthéron, Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de cet événement annuel se déroulant dans ce village pittoresque du Sud de la France, les amateurs de musique classique pourront assister à la représentation de talents russes de renommée internationale : Ioulianna Avdeïeva et Denis Matsouïev, qui reprendront les plus grandes œuvres de Rachmaninov, Tchaïkovski et Prokofiev. Ils seront accompagnés par l’Orchestre National Symphonique du Tatarstan, dirigé par Alexander Sladkovsky.

Le programme complet du festival est disponible sur le site officiel de ce dernier.

Festival lyrique Les Voix au Château 5ème édition - Soirée Opéra Russe autour de Tchaïkovski

Date : Le 7 juillet 2018, à 21h00

Lieu : Château de Nègrepelisse, Tarn-et-Garonne

L’Ensemble Philae ainsi que les chanteuses Victoria Shereshevskaya (mezzo-soprano) et Rachel Schiffmann (soprano) vous invitent à vous lancer dans un voyage musical en Russie, au travers d’illustres compositeurs russes tels que Tchaïkovski, Rimski-Korsakov et Chostakovitch. Du Voldu Bourdon au Duo Pauline Lisa, issu de l’opéra La Dame de Pique, en passant par le ballet Casse-noisette, cette soirée semble ambitionner de vous en mettre plein les oreilles !

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site de l’événement.

Jubilé de l’Orchestre de chambre de Krasnoïarsk

Date : Les 12, 13 et 15 juillet 2018

Lieu : Centre Culturel et Spirituel Russe au quai de Branly

Afin de fêter ses 25 ans, l’Orchestre de chambre de Krasnoïarsk (Sibérie), sous la direction de Mikhaïl Benioumov, offrira trois concerts gratuits dans la capitale française, avec trois programmes différents. Un atelier de violon animé par Benioumov en personne est ainsi par exemple prévu pour le 15 juillet à 17h30. Les violonistes souhaitant profiter des conseils de ce musicien reconnu sont invités à s’inscrire à l’avance.

Pour plus d’informations, contactez les organisateurs de l’événement, à l’adresse électronique suivante intercordes@gmail.com, ou par téléphone (06 40 11 18 47).

Si aux concert vous préférez les expositions, nous vous recommandons de vous diriger vers celles intitulées Splendeurs du patrimoine artistique de la Russie et Une telle beauté. Cette dernière vous permettra d’admirer les œuvres d’Amir Timergaleev, talentueux représentant de l’école de peinture de Moscou.

Exposition Splendeurs du patrimoine artistique de la Russie

Date : Du 23 juin au 15 juillet 2018

Lieu : Centre Culturel et Spirituel Russe au quai de Branly

Une remarquable exposition se tenant actuellement dans la capitale française permet aux locaux de se familiariser avec les riches traditions de l’artisanat russe. Œuvres réalisées par les élèves et professeurs de l’Académie des Arts Folkloriques de Saint-Pétersbourg, elles sont la promesse d’une authenticité et d’une unicité sans pareil. Apprenez-en plus grâce à notre article consacré à cette exposition.

Maria Tchobanov

Exposition Une telle beauté, d’Amir Timergaleev

Date : Du 11 au 29 juillet 2018

Lieu : 1 Quai Voltaire 75007 Paris, France

I-Gallery.Intelligence présente l’exposition d’Amir Timergaleev, artiste russe ayant fait partie du cercle des figures principales de la nouvelle conscience artistique européenne. Son succès est dû à la combinaison des trois composantes indispensables : son indiscutable talent de peintre, sa formation remarquable reçue à l’Institut Sourikov et sa fantastique efficacité professionnelle. Profondément philosophiques, ses toiles portent en elles une énergie positive, une joie, un humanisme triomphant.

Aujourd’hui, Amir Timergaleev est un maître unique en son genre, l’un des rares artistes dont l’œuvre, la philosophie et l’humanisme survivront à son époque et resteront pour les générations à venir les exemples du véritable art des XX et XXIe siècle.

De nombreuses expositions de l’artiste sont organisées sur les 5 continents. Parmi les plus importantes, on peut citer celles s’étant tenues à la filiale de l’Ermitage, à la Galerie Tretiakov, au Petit Manège, lors du biennale de Florence, dans les galeries Hay Hill (Londres), The Oriel (Dublin), ou encore Oriol (Munich).

Pour plus d’informations, suivez ce lien.

