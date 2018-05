Que vous réserve Moscou pour l’annuelle Nuit des Musées?

Le 19 mai se tiendra l’annuelle et populaire Nuit des Musées, événement riche en surprises et en offres culturelles. Cette année, le thème sélectionné est celui des Chefs-d’œuvre des fonds de musées.

Si le Musée de Moscou, le Musée Maïakovski et celui de Tsaritsyno devraient endosser le rôle de cœurs névralgiques de cette journée, des dizaines d’établissements moscovites se joindront aux festivités, qui sont en outre également célébrées dans le pays tout entier.

Au sein de la galerie Na Chabolovke, sera par exemple dévoilée une exposition inédite consacrée à Vladimir Maïakovski. Y seront présentées différentes notes sous forme de réponses et de répliques, que le poète et dramaturge avait reçues du public lors de ses performances. Au cours de sa vie il en a en effet rassemblé environ 20 000 et comptait même les réunir dans un livre.

Lire aussi : Dix femmes influentes qui ont changé le destin des musées russes

Les Musées du Kremlin abriteront de leur côté une exposition ainsi qu’une conférence intitulée L’histoire du musée. Que cachent les vitrines du Palais des Armures.

Au studio d’animation Soyouzmoultfilm seront en outre présentées les marionnettes et les décors originaux ayant servi à tourner les plus célèbres dessins animés soviétiques.

Au total, environ 150 événements sont prévus dans la capitale russe (et plus de 700 dans le pays), un riche programme qu’il est possible de consulter sur ce site. À noter en outre que si beaucoup d’événements sont gratuits, il est parfois nécessaire de s’y inscrire pour pouvoir accéder aux animations, excursions et autres représentations.

Si vous ne parvenez pas à choisir le musée à visiter, notre sélection des plus fascinants établissements de Moscou devrait vous aiguiller !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.