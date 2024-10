Les universités russes enregistrent 7% d’étudiants étrangers en plus en 2024

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En 2024, les universités russes ont enregistré une augmentation notable de 7 % du nombre d’étudiants étrangers inscrits par rapport à 2023, révèle l’agence de presse TASS. Cette hausse s’inscrit dans le cadre de l’initiative nationale « Sur les buts nationaux de développement de la Fédération de Russie sur la période jusqu’à 2030 et la perspective de 2036 » fixée par le président russe Vladimir Poutine, qui vise à porter le nombre d’étudiants internationaux à un minimum de 500 000 personnes. Des établissements renommés tels que l’Université Lomonossov de Moscou (MGU), l’Université de l’Amitié des Peuples de Russie (URAP) et l’École des hautes études en sciences économiques (EHESE) ont tous contribué à cette dynamique, avec des hausses avoisinant, voire dépassant les 20 % dans certains cas.

Les universités russes continuent de diversifier leur population étudiante, attirant des candidats de diverses régions du monde, notamment de la Chine, des pays d’Asie centrale, d’Afrique et de l’Amérique latine. « Parmi les pays non membres de la CEI, les étudiants les plus nombreux sont originaires de Chine, du Ghana, du Vietnam, de Turquie et d’Afghanistan. Parmi les pays de la CEI, le Turkménistan occupe la première place, suivi du Tadjikistan, de l’Ouzbékistan, de la Biélorussie et de l’Azerbaïdjan. Cette année, pour la première fois depuis longtemps, des citoyens japonais ont commencé à étudier dans les programmes de médecine commerciale et d’études régionales étrangères », a notamment illustré Oleg Iastrebov, recteur de l’URAP.

Qui plus est, les étudiants internationaux s’orientent vers des filières des plus diverses, incluant tant l’économie, les relations internationales et le management que l’odontologie, la psychologie et la linguistique.

En parallèle, les universités continuent d’étendre leurs partenariats avec des établissements internationaux, renforçant par là même leurs offres académiques et leurs programmes d’échange. Le nombre d’étudiants inscrits dans des programmes dispensés en anglais a également connu une augmentation significative, reflétant l’intérêt croissant des étudiants étrangers pour l’enseignement supérieur en Russie. Les universités visent à maintenir cet élan dans les années à venir, contribuant ainsi à la projection de la Russie comme un acteur majeur dans le domaine de l’éducation internationale.

