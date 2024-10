La Russie s’apprête à lancer des bourses destinées aux étudiants étrangers

Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Pour le moment, la Russie ne proposait que des quotas assurant une place gratuite dans les universités russes et dont ne bénéficiaient que près de 30% des étudiants étrangers. À partir de l’année 2025, le pays envisage de mettre en place des bourses qui couvriraient aussi bien le transfert vers le pays, que l’assurance médicale.

Les étrangers venant faire leurs études supérieures en Russie pourraient prochainement compter sur plus de soutien dans leur pays d’accueil. En effet, la Russie envisage d’introduire dès l’année prochaine des bourses qui couvriront des frais de transfert, de logement, des dépenses personnelles et l’assurance médicale. Une telle annonce a été faite fin septembre par le ministre russe de l’Éducation et des Sciences Valeri Falkov.

« À partir de l’année prochaine, nous disposerons d’un nouvel instrument – une bourse pour les étudiants étrangers. Auparavant, nous n’en avions pas. Par conséquent, à partir de 2025, outre les quotas, nous proposerons des bourses », cite ses propos tenus lors du récent Forum scientifique et éducatif russo-azerbaïdjanais l’agence Interfax.

La nouvelle mesure visant à améliorer l’image de l’enseignement russe au-delà des frontières, permettra aux étrangers ayant obtenu l’acceptation d’une université russe de faire une demande de bourse pour couvrir les frais connexes.

Jusqu’à présent, les étudiants étrangers ne pouvaient bénéficier que d’un quota qui leur assurait une place gratuite dans une université russe et ne prenait pas en compte d’autres frais.

Études payantes pour plus de 70% des étrangers

Début septembre, le ministre avait souligné à l’antenne de la télévision que le nombre d’étudiants étrangers allait croissant d’une année à l’autre. Pour le moment, seuls 30 000 étudiants étrangers bénéficient de quotas, dont le nombre est défini par le ministère. Les critères de la sélection pour tel ou tel programme varient en fonction de l’université. Or, ce chiffre ne représente que 30% de la quantité totale des étudiants étrangers.

Sans surprise, la plupart des étudiants étrangers viennent des pays de la CEI, principalement du Kazakhstan, d’Ouzbékistan, du Turkménistan. Toutefois, l’on note également une forte présence de Chinois, d’Indiens, d’Égyptiens et d’Iraniens.

Parmi les filières les plus populaires chez les étudiants étrangers, figurent la médecine, l’économie, le droit, ainsi que le génie et l’agriculture.

L’entrée en vigueur du système de bourses va s’inscrire dans le décret émis par le président russe Sur les objectifs de développement national de la Fédération de Russie pour la période allant à l’horizon 2030 et couvrant la perspective jusqu’à 2036. L’un des objectifs définis y est d’augmenter le nombre d'étudiants étrangers dans les universités nationales à au moins 500 000 personnes.

