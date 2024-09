Chansons russes traduites: «Пачка сигарет» / «Paquet de cigarettes»

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette chanson du groupe Kino, écrite par son charismatique leader Viktor Tsoï, explore le sentiment d’aliénation et d’errance d’un personnage qui se sent étranger au monde qui l’entoure. Ne trouvant ni but ni direction, il se sent perdu et désorienté, cherchant désespérément un signe ou un sens à sa vie. La « patchka sigarièt » (paquet de cigarettes) devient un symbole de réconfort et de connexion avec le monde, l’aidant à supporter cette existence dénuée de sens. La chanson évoque également un espoir de changement, symbolisé par le « billet d’avion » qui pourrait l’emmener loin de sa condition.

Пачка сигарет

Paquet de cigarette

Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна

И не вижу ни одной знакомой звезды.

Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда,

Обернулся – и не смог разглядеть следы.

Je suis assis et regarde un ciel étranger depuis une fenêtre étrangère

Et je ne vois aucune étoile familière.

J’ai parcouru toutes les routes ici et là,

Je me suis retourné et n’ai pu voir aucune trace de pas.

Но если есть в кармане пачка сигарет,

Значит всё не так уж плохо на сегодняшний день.

И билет на самолёт с серебристым крылом,

Что, взлетая, оставляет земле лишь тень.

Mais si dans ma poche il y a un paquet de cigarettes,

Alors tout ne va pas si mal aujourd’hui.

Et un billet d’avion à l’aile argentée,

Qui, en décollant, ne laisse qu’une ombre à la terre.

И никто не хотел быть виноватым без вина,

И никто не хотел руками жар загребать,

А без музыки на миру смерть не красна,

А без музыки не хочется пропадать.

Et personne ne voulait être coupable sans culpabilité,

Et personne ne voulait tirer les marrons du feu,

Et sans musique, la mort à la vue d’autrui n’est pas belle,

Et sans musique, l’on n’a pas envie de disparaître.

Но если есть в кармане пачка сигарет,

Значит всё не так уж плохо на сегодняшний день.

И билет на самолёт с серебристым крылом,

Что, взлетая, оставляет земле лишь тень.

Mais si dans ma poche il y a un paquet de cigarettes,

Alors tout ne va pas si mal aujourd’hui.

Et un billet d’avion à l’aile argentée,

Qui, en décollant, ne laisse qu’une ombre à la terre.

Но если есть в кармане пачка сигарет,

Значит всё не так уж плохо на сегодняшний день.

И билет на самолёт с серебристым крылом,

Что, взлетая, оставляет земле лишь тень.

Mais si dans ma poche il y a un paquet de cigarettes,

Alors tout ne va pas si mal aujourd’hui.

Et un billet d’avion à l’aile argentée,

Qui, en décollant, ne laisse qu’une ombre à la terre.

