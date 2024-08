La ville de Souzdal résumée en trois mots

Russia Beyond

Faucon

Cet oiseau noble, beau et courageux est considéré depuis des siècles comme le symbole des princes de Souzdal. L’on peut voir un faucon sur les armoiries de la ville et la couronne ornant sa tête fait comprendre qu’à l’époque, cette cité a été la capitale d’une principauté prospère et influente.

Monastère du Sauveur-Saint-Euthyme

Fondé au milieu du XIVe siècle, ce monastère pour hommes est très vite devenu l’un des plus riches du pays. En 1913, à l’occasion du tricentenaire de la Maison Romanov, il a été visité par Nicolas II en personne et ses filles. C’est ici qu’a trouvé son dernier refuge le prince Dmitri Pojarski, chef de la seconde milice populaire qui a délivré Moscou de l’occupation polonaise en 1612 (soit dit en passant, la statue le représentant en compagnie du citoyen Minine orne la place Rouge de Moscou).

Medovoukha

Cette merveilleuse boisson produite depuis plusieurs siècles selon la même recette est depuis longtemps populaire bien au-delà de la région de Vladimir. Si vous vous rendez dans cette ville, y goûter est un must absolu !

