«Se fourrer avant papa dans la fournaise», que veut dire cette expression en Russie?

Lorsque quelqu’un est pressé de réaliser quelque chose qu’il ne sait pas très bien faire et qu’il prend un risque, des personnes plus expérimentées peuvent le réprimander: «Tu te fourres avant papa dans la fournaise». Que cela signifie-t-il?

La fournaise désigne ici l’enfer. Selon l’une des versions, autrefois, les hommes les plus âgés étaient les premiers à partir au combat – les grands-pères et les pères, plus expérimentés, prenaient les coups sur eux. Les plus jeunes ne rencontraient l’ennemi que plus tard, au cœur de la bataille. Bien sûr, la tentation d’être à l’avant-garde était grande et une telle action était justement décrite par les mots « se fourrer avant papa dans la fournaise » (лезть поперёд батьки в пекло, lièzt’ papiriod bat’ki v piékla), c’est-à-dire essayer de faire quelque chose avant quelqu’un qui le mérite plus ou a plus de raisons de le faire.

Il existe également une version plus exotique liée au bania (sauna russe). Les hommes les plus âgés étaient les premiers à s’y rendre et recevaient la vapeur la plus chaude, tandis que les plus jeunes devaient attendre leur tour.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.