Que signifie l’expression russe «entailler sur le nez»?

Dans la nouvelle Le Duel d’Alexandre Kouprine, le commandant du régiment réprimande le capitaine Svetovidov, ivre, et lui donne une dernière chance, en lui ordonnant de préparer la compagnie pour la revue qui aura lieu la semaine suivante. « Pour la dernière fois. Mais n’oubliez pas que c’est la dernière fois. Vous m’entendez ? Entaillez-le sur votre nez rouge d’ivrogne ». Que le capitaine était-il alors censé faire ?

Autrefois, le « nez » désignait une planche ou une plaque spéciale, sur laquelle l’on apposait des marques afin d’indiquer, par exemple, les dettes, les jours de la semaine, les achats, etc. En général, tout ce qui devait être mémorisé. L’on pourrait dire qu’il s’agissait d’une version ancienne d’un calendrier avec des rappels, d’un agenda quotidien et même d’une calculatrice. L’on regardait son « nez » et l’on se souvenait tout de suite.

Souvent, la plaque était divisée en deux : une moitié était conservée par le débiteur, l’autre par le prêteur. Au fur et à mesure du remboursement de la dette, les encoches pouvaient être coupées. Et, pour l’« autorisation », les moitiés étaient appariées, de sorte que le créancier savait que la dette était réglée pour telle dette particulière.

En conséquence, « entailler sur le nez » (зарубить на носу, zaroubit’ na nossou) signifie « retenir fermement quelque chose », « bien mémoriser ».

