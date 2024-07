Que signifie en russe l’expression «broyer de l’eau dans un pilon»?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’expression толочьводувступе (talotch’ vodou v stoupié), littéralement : broyer de l’eau dans un pilon, viendrait du proverbe : « À broyer de l’eau dans un pilon, on obtient de l’eau » (Водувступетолочь – водаибудет / vodou v stoupié talotch’ – voda i boudiète). C’était ce que l’on disait pour souligner l’absurdité d’une action. Au lieu de faire quelque chose d’utile, comme réduire du grain au pilon, on broyait de l’eau. C’est tout aussi privé de sens que porter de l’eau dans un tamis (носитьводурешетом / nasit’ vodou richitome) ou transvaser de l’eau du vide dans le vide (переливатьизпустоговпорожнее / perelivat’ iz poustovo v parojnéié).

Il existe une autre version de l’origine de cette expression. Vladimir Dal’ (1801-1872), rédacteur du Dictionnaire de la Langue Russe, explique que broyer de l’eau dans un pilon était, dans les temps anciens, une pénitence imposée aux moines. La règle monastique aurait pris au sens propre une expression figurée que l’on rencontre dans des textes de l’Antiquité. Par exemple, dans Hermotime ou le Choix des Sectes de Lucien de Samosate (v.120-v.180) : « Ne pourrait-on pas dire avec raison, que vous abandonnez le corps pour courir après l’ombre ; que vous poursuivez la dépouille du serpent sans songer au serpent même ? ou plutôt, n’est-ce pas agir comme un homme qui, versant de l’eau dans un mortier, chercherait à la broyer dans un pilon de fer, et s’imaginerait faire un œuvre bien nécessaire et fort utile ignorant, qu’en vain il se romprait, comme on dit, les épaules, l’eau ne sera jamais que de l’eau ? »*.

