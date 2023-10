«Comme des pois contre un mur»: que cache cette expression russe?

Russia Beyond

« Quoi qu’on te dise, c’est comme des pois contre un mur ! » (Что тебе ни говори, как об стену горох, chto tibié ni gavari, kak ob stiénou garokh) : vous entendrez peut-être une mère russe crier cette phrase à son adolescent, qui refuse d’arrêter de jouer aux jeux vidéo et de ranger sa chambre.

D’après le contexte, il est clair que le sens se rapproche le plus de l’expression : « Comme parler à un mur ». En d’autres termes, lorsque quelqu’un n’entend pas, ou entend, mais ne réagit pas, et que rien ne change.

Il est évident que lancer des pois sur un mur est une entreprise futile, alors pourquoi des pois et pas autre chose ?

L’origine la plus couramment évoquée est liée au fait que les pois ne manquent pas en Russie. Ils poussent presque partout et de nombreux plats en contenaient autrefois, qu’il s’agisse de tartes, de bouillies, de soupes, de crêpes ou même de boissons ! (Pour les plus courageux d’entre vous, consultez notre liste de recettes anciennes à base de pois ici).

Toutefois, l’épluchage d’une montagne de pois était difficile et prenait beaucoup de temps. Les femmes lançaient donc les cosses de pois contre le mur de la cuisine afin de les fendre et de libérer les pois qu’elles contenaient. Elles pouvaient passer une demi-journée à les regarder rebondir, ne causant absolument aucun dommage aux surfaces dures – d’où la signification : les mots sont absolument inutiles pour faire faire quoi que ce soit à votre enfant.

Cela dit, les pois peuvent encore servir à marquer profondément votre progéniture : une forme de punition très répandue, qui a perduré en partie pendant les années soviétiques, consistait à forcer l’enfant à s’agenouiller sur des pois secs pendant une heure ou deux... ce qui explique peut-être pourquoi le nombre de recettes à base de pois a fortement diminué depuis lors !

