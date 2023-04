Tetris: tout ce qu’il faut savoir sur ce jeu vidéo culte Made in USSR

Russia Beyond (artpartner-images/Getty Images; Domaine public; William Warby (CC BY 2.0))

Mettre le contact, activer trois fois le clignotant droit, faire un double appel de phare avec les feux de route… «Rien que» 13 manipulations à faire, et vous verrez apparaître le célèbre jeu Tetris sur l’ordinateur de bord du camion russe Gazelle Next.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Un camion Gazelle embarquant Tetris est sorti en 2016. En 39 ans d’existence, le jeu vidéo a été intégré à tous les appareils possibles et imaginables, des machines à laver aux voitures.

Monoklon (CC BY-SA 3.0) Monoklon (CC BY-SA 3.0)

Tetris est l’un des jeux les plus populaires au monde, si ce n’est le plus populaire au monde. En l’absence de chiffres de ventes unifiés et confirmés, et comte tenu des variations dans les méthodes de calcul, il est certes difficile d’établir un classement précis. Néanmoins, le jeu se retrouve systématiquement dans le top 3 de tous les temps, juste derrière Minecraft (238 millions d’exemplaires) et Grand Theft Auto 5 (175 millions d’exemplaires).

Si l’on en croit les créateurs de Tetris, et que l’on prend en compte les versions toutes plateformes confondues, depuis 1984, ce sont plus de 520 millions d’exemplaires du jeu qui ont été écoulés. C’est-à-dire qu’il occupe la première place, et de très loin. Au-delà des chiffres de ventes, vous pouvez jouer gratuitement à Tetris sur le site officiel et sur des centaines d’autres supports. Le fait est que ce jeu vidéo est devenu un phénomène culturel, l’un des symboles de l’industrie du jeu électronique et un véritable monument vivant à l’esprit startup.

La chanson russe Korobouchka - la bande originale du jeu - est fermement associée à Tetris dans l’esprit des gens du monde entier. Personne ou presque ne se souvient que ses paroles sont en fait tirées du poème Le Colporteur de Nikolaï Nekrassov, écrit au XIXe siècle. Soit dit en passant, The Tetris Company détient les droits sur les différentes versions de Korobouchka depuis plus de dix ans.

Alexeï Makarenkov Archives personnelles Archives personnelles

Comment Tetris a-t-il réussi à conquérir le monde ? « Tetris est un jeu de puzzle simple avec des règles faciles mais captivantes, et extrêmement dynamique, explique le blogueur spécialisé dans le gaming Alexeï Makarenkov. La logique du jeu s’assimile en quelques secondes. Il est très aisé de commencer, mais il est difficile de devenir un grand joueur. Dans le même temps, la courbe de progression en termes de difficulté est très fluide. C’est un jeu intemporel. Comme les échecs, les dames et d’autres jeux de logique ».

Histoire d’une création

Alexeï Pajitnov ImagineCup (CC BY 2.0) ImagineCup (CC BY 2.0)

Tetris a été développé par le programmeur soviétique Alexeï Pajitnov en 1984. Dans les années 1980, il travaillait au centre de calcul de l’Académie des sciences de l’URSS, où il s’occupait de la reconnaissance vocale sur l’ordinateur Elektronika-60.

À cette époque, des puzzles mathématiques appelés pentamino étaient populaires à Moscou : des figures en bois plates à cinq cellules devaient être placées dans une boîte. Pour se distraire de son travail, pendant ses soirées, Pajitnov a numérisé ce jeu physique. Mais son vieil ordinateur n’était pas capable de s’acquitter d’une telle tâche, et il fallait donc le simplifier.

Des figures à quatre cellules - tetraminos - ont donc commencé à tomber dans un verre. C’est ainsi qu’est né le nom Tetris : de la combinaison des mots tétra (quatre en grec) et tennis (le sport favori de Pajitnov). Et bien que la première version n’eût ni niveaux, ni points, Pajitnov est malgré tout resté « scotché » devant sa création pendant des semaines. En fait, on ne doit pas Tetris à Pajitnov uniquement. Son collègue, le programmeur Dmitri Pavlovski, s’est intéressé au jeu et a présenté à Alexeï un jeune stagiaire de l’Académie des sciences de l’URSS, Vadim Guerassimov. Ce dernier a adapté Tetris sur IBM PC, puis, avec Pajitnov, a ajouté le décompte des scores et le son.

Cependant, Pajitnov est considéré comme le seul créateur : Guerassimov avait 16 ans à l’époque ; on lui a demandé de signer un papier indiquant qu’il renonçait à tout droit sur le jeu, et son nom a disparu de tous les documents. Guerassimov, Pavlovski et Pajitnov vivent et travaillent tous à l’étranger actuellement. Pajitnov ne donne pas d’interviews aux médias russes et Guerassimov est injoignable.

Tetris comme instrument de la guerre froide

Pajitnov rêvait de renommée mondiale pour Tetris. Mais l’État soviétique est alors entré en jeu : le monopole Elektronorgtekhnika (ou Elorg), où le programmeur a par la suite commencé à travailler, était seul responsable de l’importation et de l’exportation de logiciels. Étant donné que Pajitnov avait développé le jeu en tant qu’employé d’une agence gouvernementale sur un ordinateur appartenant à l’État, les droits sur celui-ci appartenaient à Elorg, c’est-à-dire à l’État.

CC-BY-SA CC-BY-SA

Robert Stein, le propriétaire de la société anglaise Andromeda Software, qui se trouvait à Moscou à ce moment-là, était loin de soupçonner une telle situation. Il a personnellement négocié l’achat du jeu prometteur auprès de Pajitnov et a obtenu une copie. Stein a rapidement proposé Tetris à son partenaire, le britannique Mirrorsoft (et à sa filiale américaine Spectrum Holobyte). En conséquence, Britanniques et Américains ont créé une tension autour d’un jeu dont les droits n’avaient pas encore été achetés à l’URSS.

Cet incident a rapidement fait surface. Des journalistes de CBS, intrigués par ce « jeu né derrière le rideau de fer », ont interviewé Pajitnov. Au plus fort de la guerre froide, Stein s’est rendu à nouveau en URSS pour des négociations, mais a essuyé un refus. Le prix proposé était trop bas.

>>> Made in USSR: six jeux vidéo qui ont vu le jour au pays des Soviets

Entre-temps, les Américains avaient préparé une version de Tetris pour PC, l’entourant d’un pacthwork de clichés soviétiques : couleur rouge, cathédrale Saint-Basile sur fond de musique folklorique russe, marteau et faucille dans le titre au lieu de la lettre « s »... Le jeu a été mis en vente en 1989.

Tetris a entamé sa conquête du monde. Aux États-Unis, des rumeurs circulaient sur le jeu – c’était, disait-on, une arme secrète du KGB pour paralyser l’économie occidentale. Le fait est que l’on jouait à Tetris sur des ordinateurs, souvent pendant les heures de travail. Les fans se saluaient avec la phrase « Le KGB vous observe ».

Legion Media Legion Media

Le japonais Nintendo a alors rejoint le pugilat entourant Tetris. Ne connaissant pas les véritables détenteurs des droits d’auteur, la société a acheté le jeu piraté à des propriétaires illégaux et publié sa version sur cartouches pour la console NES. Deux millions d’exemplaires ont été produits.

Carton plein pour Nintendo et émergence de The Tetris Company

C’est avec une telle cartouche entre les mains que Henk Rogers, le président de la petite société japonaise Bullet-Proof Software, qui avait acheté à Spectrum HoloByte de faux droits pour développer des versions console de Tetris, est arrivé à Moscou toujours en 1989. Il s’est rendu en URSS à la demande de Nintendo, afin de s’entendre sur l’achat officiel des droits à Elorg pour la nouvelle console portable japonaise Gameboy. Les responsables soviétiques ont finalement accepté.

David L. Ryan/The Boston Globe/Getty Images David L. Ryan/The Boston Globe/Getty Images

La Gameboy s’est vendue à 30 millions d’exemplaires. Tetris a rapporté à lui seul plus de 3 milliards de dollars à Nintendo. Au cours des près de quarante ans d’histoire de Tetris, Nintendo en a vendu plus de 43 millions d’exemplaires. Dans ce contexte, on a assisté de nombreux procès entre des sociétés japonaises, américaines et britanniques pour le droit de publier des versions de Tetris sur des plateformes diverses et variées.

Henk Rodgers et Alexeï Pajitnov Frazer Harrison/Getty Images for SXSW Frazer Harrison/Getty Images for SXSW

Pajitnov n’a pas reçu un sou pour sa création jusqu’en 1996. Ce n’est qu’à ce moment-là que la licence d’origine a expiré et qu’il a commencé à recevoir des redevances très modestes sur les ventes. Ensuite, ayant déjà déménagé aux États-Unis, Pajitnov et Henk Rogers ont créé The Tetris Company. Dans les années 2000, la société a commencé à défendre ses droits d’auteur, cherchant à supprimer les versions piratées et les clones de Tetris de diverses plateformes. La société a acheté Elorg (déjà privatisé, car l’URSS n’existait plus) en 2005 pour 15 millions de dollars.

Effet Tetris

Si Tetris est un produit unique, explique Konstantin Sakhnov, fondateur du studio Vengeance Games, c’est en grande partie parce qu’il a été créé par un programmeur soviétique, dans un contexte où les jeux en général étaient quelque chose de nouveau à cette époque.

Konstantin Sakhnov Archives personnelles Archives personnelles

« Les premiers succès massifs du développement de jeux ont été l’américain Space Invaders (1971) et le japonais Pacman (1972). Pour le consommateur soviétique, tout cela était totalement nouveau. Il n’avait vu que des jeux comme Bataille navale et Attends un peu ! sur des bornes et des consoles portables. Par conséquent, Alexeï Pajitnov ne possédait pas l’expérience de conception de jeux que les développeurs américains et japonais avaient réussi à accumuler ».

Selon Sakhnov, Tetris est un exemple d’équilibre parfait : tout y est à sa place, et chaque élément du jeu contribue à l’impression générale.

Tetris, soit dit en passant, est aussi le jeu le plus étudié sur le plan de la psychologie. Des scientifiques de l’Université de Californie ont même découvert le soi-disant « effet Tetris ». Ils ont constaté que les patients qui jouaient à Tetris, même amnésiques, voyaient des formes flotter devant leurs yeux avant d’aller se coucher et ressentaient le désir de tout rationaliser.

Cet effet a été tourné en dérision dans Les Simpsons, lorsque Homer met des affaires dans le coffre comme des figures de Tetris ; le tout sur la musique de Korobouchka, cela va sans dire.

Dans cette autre publication, découvrez les 50 plus brillantes inventions venues de Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.