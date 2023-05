Comment étudier gratuitement dans une université russe?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La Russie possède des quotas pour les étudiants étrangers. Cela signifie que vous pouvez étudier gratuitement en Russie, dans l’université et la ville de votre choix. Ces quotas varient en fonction des pays, mais, au total, jusqu’à 30 000 étudiants étrangers peuvent tenter leur chance chaque année dans les universités russes !

Les premiers pas

Artiom Geodakiane/TASS Artiom Geodakiane/TASS

Vous pouvez envoyer une candidature directement à l’université de votre choix via cette page officielle. Vous y trouverez une liste complète des établissements dans lesquels vous pouvez vous inscrire – on en dénombre 741 au total. Le moteur de recherche du site Web possède des filtres qui vous permettent de trouver des universités avec un programme particulier ou dans une ville donnée, et même de faire des recherches en fonction de leur classement.

Après avoir créé un compte, vous devrez choisir six universités et les classer par priorité (l’université dans laquelle vous souhaitez le plus entrer sera première sur la liste, tandis que celle qui vous attire le moins est à la fin). Vous devez également transmettre un scan de votre passeport (ou carte d’identité), une copie de votre diplôme (si vous ne l’avez pas encore, de vos bulletins de notes), un formulaire de demande dûment rempli et une photo d’identité. Tous les documents doivent être traduits en russe et certifiés par un notaire ou un consulat. Certaines universités exigent des documents supplémentaires, et il est toujours préférable de vérifier la liste des documents requis par une université donnée. De plus, quelques universités ont un processus de candidature spécial qui nécessite de contacter des organisations étatiques - par exemple, pour entrer au MGIMO (Institut d’État des relations internationales de Moscou), les candidats doivent contacter leur ministère des Affaires étrangères. Mais c’est une situation rare.

Arrive ensuite la deuxième étape, les tests. Ils peuvent varier en fonction des universités, mais toutes les informations sur les tests supplémentaires sont publiées dans votre compte personnel sur le site Web. Toutes les universités n’effectuent pas de tests à distance - vous devrez peut-être prendre l’avion pour la Russie, même s’il est beaucoup plus probable que vous passerez le test ou un entretien en ligne ou à l’ambassade de Russie ou à la Maison russe (des organisations relevant de Rossotroudnichestvo, une agence gouvernementale russe responsable des échanges culturels). Ensuite, vous recevrez les résultats via votre compte personnel, que vous soyez admis ou non. Cependant, le succès ne signifie pas nécessairement que vous commencerez à étudier la même année.

Si vous ne parlez pas russe, vous devrez suivre un cours préparatoire. Vous y apprendrez principalement la langue russe, ainsi que les bases des disciplines liées à votre futur domaine d’études. De plus, vous pourrez étudier la culture et l’histoire russes. Si vous parlez russe, il est possible que vous commenciez vos études l’année de votre candidature.

Certaines universités ne proposent pas de cours préparatoires pour les étudiants étrangers. Dans ce cas, vous serez affecté à une université qui en offre ; une fois la formation terminée, vous irez étudier dans l’établissement que vous avez initialement choisi. Sachez que si vous échouez à votre examen de langue russe à l’issue des cours préparatoires, vous perdrez votre bourse. Vous pourrez toujours étudier en Russie, mais en payant des frais de scolarité.

La date limite standard pour postuler est fin février. Mais vérifiez les dates dans votre cas précis, car elles peuvent varier d’une année sur l’autre et en fonction de votre pays.

Pour vous rendre en Russie, vous devrez obtenir un visa. Le premier ne durera probablement qu’un mois, mais vous pourrez ensuite demander un visa d’un an sur place. Le voyage est à vos frais, les universités ne financent que vos études.

Bien que le processus ne soit pas très complexe, vous pouvez le rendre encore plus simple : au lieu de rechercher des informations et de collecter tous les documents vous-même, adressez-vous à l’ambassade de Russie ou à la Maison russe de votre pays. Ils vous aideront dans le processus et vous fourniront des informations importantes.

Et une fois en Russie?

Alexeï Malgavko/TASS Alexeï Malgavko/TASS

Vous recevrez des versements mensuels, comme tous les étudiants dispensés de frais de scolarité en Russie. Ces paiements sont plus que modestes - le montant exact dépend de l’université, mais il oscille généralement autour de 20 $. Même si vous avez de mauvaises notes, vous toucherez cet argent. De plus, vous n’aurez rien à faire pour l’obtenir ; vous avez simplement besoin d’obtenir une carte Mir. Ceci est généralement organisé par le bureau du doyen et les cartes sont distribuées par les banques directement à l’université, où vous n’avez qu’à signer quelques documents.

Il existe également des moyens d’augmenter les sommes perçues : vous pouvez participer à des activités parascolaires, à des recherches scientifiques, faire du sport, etc. En outre, vous pouvez même travailler : en 2020, la Douma d’État a adopté une loi qui permet aux étudiants étrangers de travailler sans permis de travail. Il vous suffit de prouver que vous êtes étudiant (généralement, le bureau du doyen délivre un document spécial à ces fins).

De plus, en tant qu’étudiant étranger, vous êtes prioritaire pour obtenir une place dans une résidence étudiante. Les dortoirs sont généralement très bon marché : les sommes que vous toucherez chaque mois couvriront facilement cette somme.

Si vous souhaitez louer un appartement, c’est également possible, mais dans les deux cas, vous devrez obtenir un enregistrement temporaire. Dans un dortoir, cette procédure sera organisée par l’université ; si vous louez un logement, adressez-vous au propriétaire.

