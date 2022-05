Que cache l'expression russe «Ce n’est pas toujours Maslenitsa pour un chat»?

Russia Beyond

Kira Lissitskaïa (Photo: Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press; Pixabay; Unsplash)

Est-ce que je peux jouer à d'autres jeux vidéo, maman ? – Non, mon chéri, ce n’est pas toujours Maslenitsa pour un chat.

Pourquoi n'avons-nous plus d'argent de poche ? – Il y a une crise financière actuellement, ce n'est pas toujours Maslenitsa pour un chat.

Ce sont là quelques exemples d'utilisation du proverbe « Ce n’est pas toujours Maslenitsa pour un chat ». En substance, cela signifie que toutes les bonnes choses ont une fin.

Comment l'expression est-elle apparue ?

« Не всё коту масленица » (Nié vsio kotou maslenitsa) – c'est ainsi que cela se prononce réellement en russe. Maslenitsa est une fête populaire slave – une semaine qui symbolise la fin de l'hiver et l'approche du printemps.

Les gens célèbrent cet événement de manière grandiose – les festivités folkloriques durent une semaine entière et comprennent généralement beaucoup de nourriture (surtout des crêpes) et de boissons. Mais pourquoi un chat bénéficierait-il de Maslenitsa ? Parce que, bien sûr, il est bien nourri pendant cette semaine et reçoit de nombreuses friandises, très probablement beaucoup de lait. En bref, c'est certainement la meilleure semaine de l'année pour les chats.

En vérité, le proverbe possédait autrefois une deuxième partie qui a depuis été oubliée. Il se lisait comme suit : « Ce n'est pas toujours Maslenitsa pour un chat, la période de Carême arrive aussi ».

En effet, après les festivités de Maslenitsa, la période de Carême strict commence le lendemain et se poursuit pendant 48 jours, jusqu'à Pâques. Alors, de nombreux aliments sont interdits à la consommation – en premier lieu, tout produit d'origine animale.

Selon l'Église orthodoxe russe, le Carême ne concerne pas seulement la nourriture, mais aussi l'élimination de toute pensée négative (et de la sexualité) afin de purifier l'esprit et le corps. Historiquement, le Carême signifiait que tous les stocks de nourriture que les paysans avaient préparés à la fin de l'été pour l'hiver seraient probablement épuisés en février. Ils devaient donc diminuer la quantité de nourriture qu'ils consommaient.

Ainsi, à la fin de l'hiver, les temps difficiles et la faim commençaient pour la population, ainsi que pour les chats ! L’on pourrait par conséquent rapprocher ce proverbe d’un équivalent français : « Ce n’est pas tous les jours fête ».

Un proverbe immortalisé dans la littérature

Kira Lissitskaïa (Photo: Boris Babanov/Sputnik; Pixabay; Unsplash) Kira Lissitskaïa (Photo: Boris Babanov/Sputnik; Pixabay; Unsplash)

Notre proverbe est notamment le titre d'une pièce de 1871 écrite par Alexandre Ostrovski et qui a été jouée dans de nombreux théâtres en Russie. Cette histoire pleine d'esprit est celle d'un riche marchand et petit tyran, Ermil Zotytch Akhov, et de son ambitieux intendant, Hippolyte.

Ils cherchent tous deux à obtenir la main d'Agnia, une jeune fille modeste sans dot, fille de la veuve d'un marchand. Ermil ne doute pas qu'Agnia le choisira et pense qu'il lui fait une faveur en l'épousant. Cependant, elle le choque en décidant de se marier à Hippolyte.

Ermil en est furieux et s'écrie : « Pourquoi ces pauvres gens ne se couchent-ils pas à mes pieds comme autrefois ? ». À cela, Agnia répond : « Voici pourquoi, Ermil Zotytch, comme le dit le proverbe russe : "Ce n'est pas toujours Maslenitsa pour un chat", car la saison du Carême arrive aussi ».

Ce qu'elle veut dire, c'est que les bons moments finissent par avoir une fin, et que même les pauvres ont de la fierté et ne vont pas toujours flatter les riches et les puissants.

En utilisant ce proverbe, les Russes s’évertuent essentiellement de ne pas oublier que tout ce qui est bon a une fin. Ainsi, l’on sera préparé mentalement et l’on pourra réagir à de telles situations avec philosophie, tout en se rappelant que l'inverse se produit également – « Après la pluie vient toujours l'arc-en-ciel » (После дождя всегда приходит радуга, poslié dojdia vsegda prikhodit radouga), dit-on ici.

