Que signifie l’expression russe «atteindre la poignée»?

En russe, il existe un grand nombre d'expressions phraséologiques et de phrases toutes faites qui sont entrées dans le langage commun et reflètent des particularités culturelles intéressantes. En voici une qui vous permettra de mieux comprendre les Russes.

« Khrouchtchev nous a fait atteindre la poignée ! Les étagères des magasins sont vides ! »

« Je déteste la routine ! Je peux m'ennuyer et atteindre la poignée ! »

« Il a travaillé si dur qu'il vient de s'endormir dans le métro, il a vraiment atteint la poignée. »

Avez-vous compris la signification de cette expression à travers ces exemples ? Qu’ont-ils en commun ?

La phrase « atteindre la poignée » en russe se dit « Дойти до ручки » (Doïti do routchki). Cela peut sembler un peu bizarre. À quelle poignée fait-elle référence ? Et pourquoi l'atteindre est-il une mauvaise chose ?

« Doïti do routchki » signifie se retrouver dans une situation extrêmement difficile, presque sans issue, ou pousser quelqu'un ou quelque chose dans une telle situation. Une personne qui a « atteint la poignée » est totalement impuissante, dépassée par les circonstances.

Comment l'expression est apparue

William Carrick William Carrick

Dans l’ancienne Russie, il y avait un plat de streetfood populaire connu depuis l'époque médiévale sous le nom de kalatch. En fait, c'était un bagel fraîchement cuit au four « à emporter », et qui avait... une poignée ! Alors que le bagel lui-même était moelleux et savoureux, la poignée était plus dure (et pas des plus délicieuses).

Les gens dans l’ancienne Russie, qui en mangeaient dans la rue sans se laver les mains, pouvaient ainsi les tenir facilement grâce à cette poignée. Et ils ne mangeaient pas la poignée, car elle était considérée comme sale - le boulanger ou le vendeur pouvait la tenir avec des mains sales, tout comme le client lui-même.

Habituellement, après avoir mangé un kalatch, l'on jetait la poignée - ou la donnait aux chiens errants ou aux mendiants. Seule une personne affamée et pauvre aurait mangé la poignée – et on considérait donc qu’elle avait « atteint la poignée ». Ces pauvres hères n'avaient aucune autre option.

Une autre version de la phrase originale provient de la vie de marchands. Habituellement, les marchands riches jetaient ces poignées, mais s'ils achetaient beaucoup de kalatchs pour une table de fête, et ne jetaient pas les poignées, en décidant de les garder, voire de les manger, cela signifiait qu'ils n'étaient plus considérés comme riches. Ils avaient « atteint la poignée » ou étaient « amenés à la poignée » par les circonstances.

Le sens moderne

Kira Lissitskaïa (Photo: Pixabay; Legion Media) Kira Lissitskaïa (Photo: Pixabay; Legion Media)

En fait, le sens original n’est pas aussi dramatique. Il évoque simplement certaines difficultés financières, le fait d’être « dans le besoin ». De nos jours, celui qui « atteint la poignée » est quelqu'un qui a zéro option.

Dans le même temps, il ne faut pas confondre cette expression avec une autre mettant en vedette le mot « doïti » ou « dovesti » (« atteindre » ou « pousser à bout quelqu'un »). « Mener quelqu'un à la poignée » signifie pousser quelqu'un dans une situation de crise, sans issue. Cependant, les gens peuvent simplement dire « меня довели » (menia doveli) ce qui signifie « ça m’a rendu fou ». Parce que, en russe, vous pouvez être poussé non seulement « à la poignée », mais aussi au « point d'ébullition » - « до кипения » (do kipeniya). « Dovesti » quelqu’un signifie le faire enrager.

