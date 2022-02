Le russe, une langue difficile à apprendre? Un Néerlandais témoigne

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Je ne me serais jamais attendu à parler russe. Cependant, tout a changé après avoir rencontré une fille russe à l'université. Nous avons commencé à sortir ensemble et, après quelques mois, elle m'a demandé si je voulais aller en Russie pendant deux semaines en été pour voir ses parents.

Nous nous sommes rendus à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Tver et en Crimée. Et voici quelques-unes de mes premières impressions :

Tout est énorme à Moscou

Beaucoup de salades de mayonnaise bizarres et savoureuses

Les Russes sont très hospitaliers

Les nuits blanches à Saint-Pétersbourg sont magnifiques

Saint-Pétersbourg ressemble terriblement à un mélange de Moscou et d'Amsterdam.

Les plages russes sont bondées en été

Les maisons russes sentent l'aneth.

Inutile de dire que ma première fois en Russie n'a pas été la dernière. Ma petite amie et moi sommes toujours ensemble. Nous vivons aux Pays-Bas, mais nous nous rendons toujours en Russie environ deux fois par an. Pendant ce temps, je n'ai pas cessé d'apprendre le russe. Par conséquent, maintenant, je pense connaître une chose ou deux sur la langue.

Le russe est-il facile à apprendre ?

Beaucoup de personnes qui veulent apprendre le russe se plaignent de la difficulté de la langue. C'est compréhensible, car vous avez six cas de déclinaison difficiles, des verbes de mouvement et un nouvel alphabet (cyrillique).

Cependant, d'après mon expérience, le russe n'est pas si difficile à apprendre, car il y a de nombreux aspects qui rendent la langue plus facile à apprendre. Par exemple :

L'absence d'articles : Si vous avez déjà essayé d'apprendre une langue comme le français ou l'allemand, vous savez combien il peut être insidieusement difficile de se souvenir de tous les petits articles. Il n'y a pas de règles évidentes pour savoir si c'est « le » ou « la » en français, et vous devez vous souvenir d'un mot inutile supplémentaire pour chaque nom que vous apprenez.

Mais qu'en est-il du russe ? Il n'a tout simplement pas d'articles. Et cela signifie que vous ne pouvez pas faire d'erreurs ici. Cela aide beaucoup les étrangers qui veulent s'exprimer comme un locuteur natif.

L’ordre des mots flexible : Le russe utilise des cas pour montrer la fonction de chaque nom dans une phrase. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'un ordre strict des mots (contrairement à la plupart des langues germaniques ou latines) pour former une phrase cohérente.

C'est une excellente chose pour les étudiants russes, car cela libère beaucoup de matière grise. Vous pouvez commencer à prononcer une phrase avec le premier mot qui vous vient à l'esprit. Et pendant que vous le prononcez, pensez au second. Lorsque vous apprenez d'autres langues, vous devez former une phrase complète avant d'ouvrir la bouche. Cela rend votre discours beaucoup plus fluide et dynamique lorsque vous essayez de parler russe.

Vous n’avez PAS le choix de parler russe en Russie : Le niveau d'anglais n'étant pas très élevé en Russie, vous êtes pratiquement obligé d'apprendre le russe si vous envisagez de passer un certain temps dans le pays. Cela peut sembler dur, mais c'est un avantage déguisé.

Aux Pays-Bas, d'où je suis originaire, nous parlons bien l'anglais. Cela signifie que les étrangers qui y vivent n'ont pas besoin d'apprendre le néerlandais. Ainsi, malheureusement, beaucoup finissent par ne pas parler la langue du pays, même après y avoir vécu pendant des années.

Avec le russe, c'est le contraire. Il est impossible de ne pas parler russe si vous passez des années (ou seulement des mois) en Russie.

Avantages de l'apprentissage du russe

Si vous hésitez à apprendre le russe, je vous recommande d'essayer. Comme je l'ai dit plus haut, ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Et il y a beaucoup d'avantages à apprendre le russe :

vous pouvez découvrir la vraie Russie, et pas seulement comme un touriste

vous pouvez lire la littérature classique russe dans sa langue d'origine

vous élargissez votre vision du monde et obtenez un nouveau point de vue sur votre propre culture et votre propre langue

votre mémoire et vos capacités verbales s'améliorent

vous pouvez impressionner vos amis et collègues lorsque vous parlez russe.

Conseils pour ceux qui veulent apprendre le russe

Même si le russe n'est pas aussi difficile que beaucoup le croient, il n'est pas facile. Si vous pouvez être capable d'avoir des conversations de base après plusieurs semaines ou mois d'apprentissage, devenir vraiment bilingue en russe est quelque chose qui prendra des années.

Voici mes conseils si vous visez la maîtrise du russe :

parlez autant que possible

la grammaire est importante, mais vous n'avez pas besoin d'une grammaire parfaite pour être compris

concentrez-vous sur l'apprentissage de nombreux mots nouveaux, car le russe n'a pas beaucoup de concordances avec d'autres langues (non slaves)

veillez à passer beaucoup de temps à regarder des films et des séries russes pour améliorer votre compréhension du russe parlé.

Pendant mon séjour en Russie, j'ai reçu beaucoup de compliments sur mon russe, qui n'était pas mauvais pour un étranger. À mon retour, j'ai donc décidé de créer un site web où j'aiderais d'autres étrangers à apprendre la langue. Plus tard, dans le cadre de ce projet, j'ai mis en ligne sur YouTube une vidéo où je parlais russe pour pratiquer moi-même.

Néanmoins, après quelques mois, l'algorithme de YouTube a commencé à montrer ces vidéos d'entraînement aux Russes. Et soudain, des milliers de Russes les ont regardées. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, j'ai plus de 100 000 abonnés qui me regardent parler russe, ce à quoi je ne m'attendais pas.

Voici la vidéo la plus regardée, dans laquelle je parle de 11 choses qui m'ont surpris en tant qu'étranger en Russie :

