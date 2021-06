Proverbes russes expliqués: «Une chambre de l’esprit»

Comment un esprit peut-il être aussi grand qu'une vaste salle? Quel est le sens profond et le ton de ce dicton et quand les Russes l'utilisent-ils?

Les Russes sont fans de proverbes et jonglent magistralement avec eux dans différentes situations. Un étranger qui veut connaître le russe comme un natif et comprendre les locaux et leur « âme mystérieuse » doit donc connaître au moins les dictons de base, et nous allons vous aider à les découvrir !

L’un de ces proverbes populaires est : « Ума палата » (Ouma palata). Littéralement, celui-ci se traduit par : « Une chambre (ou salle) de l’esprit (dans le sens des facultés mentales) ».

Que signifie-t-il réellement ?

Ce proverbe est généralement attribué à des personnes très intelligentes. « Il est incroyablement intelligent » peut être facilement remplacé par « Il a une chambre d’esprit » – « У него ума палата » (Ou niévo ouma palata). Cela signifie qu'il est si intelligent, que son esprit pourrait occuper une salle entière.

Le fait est que « палата » en russe désigne une immense salle où se réunissait l'importante élite politique ou militaire. Il y avait aussi de telles chambres pour les tsars et les clercs. Dans ces endroits, l’on retrouvait donc une grande concentration de personnes intelligentes et éduquées qui dirigeaient et décidaient du destin de la nation.

En français, l’on pourrait tout simplement dire de quelqu’un qu’il est une personne de grand esprit.

Cependant, l'expression « chambre de l’esprit » est souvent utilisée de manière sarcastique, pour se moquer de quelqu'un qui n'est en réalité pas très futé, mais qui prétend l'être. Ou pour quelqu'un qui vient de faire quelque chose de stupide. Et sans raison.

Le sens caché du proverbe

De nos jours, les gens utilisent une version abrégée de la plupart des proverbes, en raison du processus linguistique naturel qui consiste à couper le discours, pour le rendre plus court et rapide.

Ainsi, l'ancienne version complète de l’expression « Une salle de l’esprit » est « Une salle de l’esprit, mais la clé est perdue » (Ума палата, да ключ потерян, Ouma palata, da klioutch poterian).

Cela signifie en fait que vous ne pouvez pas entrer dans la salle et que celle-ci n’est donc pas utilisée. La personne ainsi désignée ne sait par conséquent pas comment faire fonctionner son cerveau de la bonne manière. C'est ainsi que l'expression a acquis sa connotation négative et était autrefois attribuée aux personnes désemparées.

