Cinq raisons pour les étrangers de s'inscrire à l'Université d'État de Tioumen

Le principal centre éducatif de la ville sibérienne de Tioumen propose une approche créative des études, donne la possibilité de s'intégrer dans une communauté forte et engageante et permet aux étudiants d'organiser leur propre parcours éducatif.

Quelle est la première chose à laquelle un étudiant pense lorsqu’il s’inscrit dans une université sibérienne ? Très probablement à un temps glacial, des Russes rudes avec des coiffes de fourrure et un manque d'anglophones. Si c'est aussi le cas pour vous, cet article vous surprendra !

1. Un large éventail de cursus, y compris en anglais

Les étudiants étrangers peuvent intégrer l’Université d’État de Tioumen, tant dans le département préparatoire à l’étude de la langue russe et les matières spécialisées, que dans les programmes de licence et de maîtrise. La licence pour les étudiants étrangers comprend des cours de base tels que la biologie, l'histoire, l'économie, les arts et les lettres, la sociologie et l'anthropologie, ainsi que des cours modernes tels que les médias et la communication, les études régionales et les sciences de l'information appliquées. En outre, les cours universitaires sont proposés par un groupe de professeurs internationaux, dont certains ont obtenu un doctorat dans les plus grandes universités du monde.

Le programme de maîtrise en anglais de l'Université d'État de Tioumen comprend l'enseignement supérieur expérimental, les cultures numériques et les productions médiatiques, la biosécurité végétale, la biologie mathématique et la bioinformatique, l'analyse et le conseil en relations internationales.

Après avoir obtenu sa maîtrise, il est possible de rester à l'Université de Tioumen pour entreprendre un doctorat. Consultez la liste complète des programmes sur le site Web de l’université à l’adresse suivante : www.utmn.ru.

Parmi les initiatives les plus innovantes de l'Université d'État de Tioumen, citons la création de nouveaux départements, des établissements d'enseignement qui conduisent le développement et la transformation de toute l'université. Dans le cadre de ce programme, il y a maintenant deux nouveaux départements à succès à l'Université d'État de Tioumen : l'Institut de biologie environnementale et agricole (X-BIO) et l'École des études avancées. Ces établissements partagent activement leurs expériences avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et leur enseignent comment les mettre en œuvre.

2. Un programme éducatif individuel flexible

En 2017, l'Université d'État de Tioumen a mis en œuvre une stratégie de trajectoires éducatives individuelles et est devenue l'un des premiers établissements d'enseignement supérieur russes à offrir aux étudiants un certain niveau de liberté pour choisir non seulement ce qu’ils étudient, mais aussi comment et où.

Chaque étudiant a un programme de base, qui consiste à étudier les cours suivants : la Russie et le monde, la philosophie et la pensée sociale, les technologies de l'information, les principes fondamentaux de la gestion, ainsi que d'autres matières.

En plus du programme majeur, il existe des cours optionnels à partir desquels l'étudiant peut créer un programme mineur, en supplément de sa qualification principale. « Nous faisons de notre mieux pour mettre en œuvre des méthodes et des techniques éducatives inhabituelles, nous encourageons les activités parascolaires des élèves, mais nous essayons également de les intégrer dans leur processus d’étude », explique la vice-recteur par intérim, Taïssia Pogodaïeva.

L'université se soucie également de l'éducation physique. Récemment, un complexe sportif moderne a été construit, où chaque élève est libre de pratiquer n'importe quel sport, ce qui peut être crédité comme cours d'éducation physique.

3. Une chance d'apprendre le russe et d'étudier en russe

Si un étudiant étranger intègre un programme éducatif en anglais, les cours seront donnés par des professeurs anglophones (la moitié d'entre eux sont russes et la moitié étrangers). Mais l'étudiant peut également étudier le russe comme langue étrangère.

Dans ce cas, après deux ans du programme de licence, ils auront la possibilité d'ajouter toute matière du programme en langue russe à ses cours optionnels, et il y en a beaucoup plus que les cours en anglais. De plus, les étudiants russes et ceux originaires d'autres pays étudient ensemble, de sorte que les étrangers auront la possibilité de pratiquer constamment le russe.

4. Agréable d'étudier et de vivre

Pour vous inscrire à l'université, il vous suffit de remplir un simple formulaire, de décrire votre parcours scolaire, de passer les examens d'entrée et de choisir votre programme d'études préféré. La prochaine étape est un entretien.

Les étudiants peuvent également séjourner dans de nouveaux dortoirs confortables dans le centre-ville, tous les bâtiments universitaires étant situés à proximité (le plus éloigné est à 30 minutes à pied, 10 minutes en bus).

Il y a plus de deux mille étudiants étrangers à l'Université de Tioumen. Cette université accorde une grande attention à ce qu’ils réussissent leur adaptation et leur intégration. Il existe des associations et des clubs internationaux très influents créés par des étudiants de différents pays. Ils communiquent non seulement avec leurs compatriotes, mais se présentent aussi aux autres. « Il est important pour nous de les intégrer à la plus grande communauté de l’université », souligne Taïssia Pogodaïeva.

Les frais de scolarité pour une année universitaire débutent à 110 000 roubles (environ 1 270 euros) et peuvent atteindre 280 000 roubles (environ 3 225 euros), selon les cours choisis.

5. Une expérience de la vie en Sibérie

Tioumen a été la première ville russe fondée en Sibérie, en 1586. Elle se trouvait le long d'une route utilisée par les caravanes commerciales venant d'Asie vers Moscou et la région de la Volga. Aujourd'hui, Tioumen est classée parmi les dix villes les plus confortables et les plus sûres de Russie. De plus, les bureaux des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du pays y sont désormais situés, ce qui rend la région attrayante pour les investisseurs et donne aux futurs diplômés une chance de trouver un travail prestigieux.

Tioumen est également un arrêt sur la ligne de chemin de fer du Transsibérien. Vous avez donc la possibilité de voyager le long de l'une des attractions touristiques les plus populaires et d'explorer d'autres villes sibériennes ainsi que la beauté environnante. À deux heures de train de Tioumen se trouve par exemple la ville de Tobolsk qui possède un magnifique kremlin. La ville était un grand centre de commerce et de défense à l'époque de Pierre le Grand.

Enfin, l'aspect le plus surprenant est probablement le climat. Tioumen a environ 83 jours d’ensoleillement par an, ce qui est supérieur à la moyenne en Russie. En comparaison, à Moscou, il n'y a que 72 jours d’ensoleillement, à Saint-Pétersbourg seulement 67. La température moyenne en hiver est d'environ -20 ℃, alors que les mois d'été vous permettent de profiter d’une température pouvant atteindre 25℃, en moyenne.

