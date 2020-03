Six universités russes réputées offrant des programmes de maîtrise en anglais

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Université d'État Lomonossov de Moscou

Legion Media Legion Media

THE 189, QS 84, ARWU 87

Fondée en 1755, l'Université d'État Lomonossov de Moscou (MSU) est la plus ancienne et l'une des plus grandes universités du pays. Elle offre une large variété de programmes éducatifs et est considérée comme l'une des universités les plus prestigieuses par la jeunesse russe. Les étudiants potentiels peuvent choisir parmi une gamme de programmes de maîtrise en anglais.

Par exemple, il est possible de se spécialiser dans L'ordre mondial : transformations et défis et d'apprendre non seulement auprès de professeurs russes, mais aussi avec leurs homologues venus des États-Unis, du Canada, d'Allemagne, d'Italie et de Suède.

Vous pourrez aussi postuler au programme « Informatique et réseaux avancés», enseigné conjointement par la MSU et Skoltech (Institut de sciences et technologies de Skolkovo), et devenir un spécialiste de l'intersection des réseaux informatiques, de la conception de systèmes distribués complexes, du traitement et de l'analyse des données et de l’apprentissage automatique.

En outre, certains programmes offrent un master conjoint avec des universités étrangères, comme Master en sciences mathématiques, avec l'Université de Primorska à Koper, en Slovénie, et Mondialisation, gouvernance et compréhension internationale, en collaboration avec la Link Campus University à Rome, Italie.

Pour plus d'informations suivez le lien.

>>> La prononciation du russe et les étrangers, un véritable casse-tête

Institut de physique et de technologies de Moscou (MIPT)

MIPT International Students MIPT International Students

THE 201-250, QS 302, ARWU 401-500

L'une des principales universités russes dans les domaines de la physique et des technologies, le MIPT a été créée en 1951 et a formé de nombreux scientifiques russes de premier plan, dont plus de 80 membres de l'Académie des sciences de Russie. Ses premiers professeurs ont été les lauréats du prix Nobel Piotr Kapitsa, Nikolaï Semenov et Lev Landau.

Si vous êtes intéressé par les mathématiques ou l'ingénierie, cela pourrait être l'endroit idéal pour vous. L’université propose un certain nombre de programmes de maîtrise enseignés en anglais uniquement : « combinatoire avancée », « réseaux de neurones et ordinateurs neuronaux », « aérodynamique » ou encore « bioinformatique industrielle ». En outre, il existe des programmes en innovation et en affaires, à savoir Master de business, entrepreneuriat et technologies internationales ou Master de transformation numérique.

Pour plus d'informations cliquer ici.

Université HSE (Haute école d'Économie)

Legion Media Legion Media

THE 251-300, QS 322, ARWU 901-1000

Constamment classée comme l'une des meilleures universités de Russie, la HSE est une institution relativement jeune. Fondée en 1992, elle est rapidement devenue une institution de recherche de renom, se démarquant par sa présence internationale et son réseau de coopération.

Les professeurs, maîtres de conférences et étudiants de la HSE sont originaires de plus de 90 pays, il est donc naturel que l'université offre un large éventail de programmes d'études supérieures en anglais couvrant des domaines tels que l'informatique, l'économie et les finances, les sciences humaines, les sciences sociales, la gestion, l'économie mondiale et les affaires internationales, les mathématiques, les études urbaines, le droit, les communications et les médias. Le choix est riche - des Systèmes de Big Data à la Conception de villes du futur.

L'université possède des campus dans plusieurs villes russes, dont Moscou, chacune bénéficiant d'une expertise dans divers domaines académiques. Par exemple, il est possible d’étudier les mathématiques, les affaires internationales ou la linguistique appliquée et l’analyse de texte à Nijni Novgorod, ou de réaliser une spécialisation en Finances, Histoire mondiale et régionale, Gestion et analyse pour le business ou Politique comparée de l’Eurasie à Saint-Pétersbourg.

Pour plus d'informations suivez le lien.

>>> Comment les Russes ont changé ma vie: témoignage du Français Augustin

Université nationale de recherche nucléaire MEPhI (Moscou)

mephi.ru mephi.ru

THE 401-500, QS 329, ARWU 601-700

Créée au milieu de la Seconde Guerre mondiale, la MEPhI compte le « père de la bombe atomique », Igor Kourtchatov, parmi ses fondateurs. En tant que l'un des principaux centres de recherche et de formation nucléaires de Russie, il n'est donc pas surprenant que cet établissement attire les jeunes les plus talentueux intéressés par les sujets techniques.

Aujourd'hui, il propose plusieurs programmes de Master en anglais. Ingénierie de l'énergie nucléaire, Matériaux pour application nucléaire, Génie nucléaire et Conception et ingénierie des matériaux - tous ouverts aux candidats internationaux sans connaissance du russe.

Pour plus d'informations suivez le lien.

Université ITMO

Margarita Erukova/ITMO/Legion Media Margarita Erukova/ITMO/Legion Media

THE 401-500, QS 436, ARWU 801-900

L'ITMO, basée à Saint-Pétersbourg, a débuté son histoire en 1900, lorsque l'école professionnelle Prince Nicolas a commencé à former des spécialistes en mécanique, optique et horlogerie. Beaucoup de choses se sont passées depuis lors, et aujourd'hui, l'université est principalement connue pour former des professionnels de l'informatique de classe mondiale.

L'université a un certain nombre de programmes de Master internationaux, dont beaucoup sont organisés conjointement avec des universités partenaires d'autres pays. Vous pouvez choisir parmi des programmes de double diplôme (comme Robotique ou Bio-ingénierie et systèmes biotechnologiques) ou étudier uniquement en Russie, avec une spécialisation en Chimie des matériaux appliqués ou Art et science - à vous de choisir.

Pour plus d'informations suivez le lien.

Université d'État de Saint-Pétersbourg (SPbU)

Legion Media Legion Media

THE 601-800, QS 234, ARWU 301-400

Fondée en 1724 par décret de Pierre le Grand, la SPbU s'est concentrée sur la recherche fondamentale en sciences, ingénierie et sciences humaines. Elle est connue pour être l’alma mater de la majorité de l’élite politique actuelle de la Russie, dont le président Vladimir Poutine et le vice-président du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev (ancien président et Premier ministre de la Russie), tous deux y ayant étudié le droit.

>>> Splendeur & savoir: classement des plus belles universités de Russie

La SPbU a des liens solides avec 486 universités du monde entier et attire plus de 3 000 étudiants internationaux chaque année. Actuellement, elle propose un large éventail de programmes de maîtrise en anglais dans des domaines tels que la gestion, l'économie, les mathématiques, la physique, les sciences naturelles, les sciences sociales et les études culturelles.

En plus de suivre un Master enseigné en anglais Système commercial international ou Science intégrée de l’environnement et des paysages des régions froides, on peut envisager de s'inscrire à l'un des rares programmes linguistiques disponibles en allemand, français, espagnol ou italien. Ces derniers comprennent : Allemand langue étrangère et dialogue interculturel, Langue et communication (en allemand), Communication interculturelle : dialogue germano-russe et Technologies innovantes de traduction : français/espagnol/italien.

Pour en savoir plus suivez le lien.

Si vous désirez étudier la langue russe en France, voici notre catalogue complet des formations proposées à cet effet par l’ensemble des universités du pays.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.