Dix amusantes expressions étrangères comportant le mot «russe»

Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont qualifiées de « russes », les exemples les plus connus étant « roulette russe », « montagnes russes », « salade russe » et « rouge russe ». Nous avions d’ailleurs expliqué leur signification dans cet autre article. Mais aujourd'hui, nous nous penchons sur la façon dont notre pays est inséré dans des expressions moins connues utilisées par des peuples aux quatre coins de la planète. Nos abonnés sur Facebook nous ont fourni beaucoup plus d'exemples que nous ne le pensions !

Un de nos lecteurs thaïlandais nous a expliqué qu'ils utilisent cette expression dans une situation où quelqu'un a fait quelque chose d'impossible. « L'origine de l’expression vient d'un tournoi de jeu en ligne où tout le monde pensait que l'équipe thaïlandaise battrait l'équipe russe parce que cette dernière n'avait plus qu'un joueur, alors que l'équipe thaïlandaise en avait trois. Mais le joueur russe a réussi à lui seul à battre les trois joueurs thaïlandais ». Brutal, en effet !

Aussi longtemps qu’un mois/une année russe – Polonais

« Będziesz to pamiętać jak ruski miesiąc » /« Vous vous en souviendrez aussi longtemps qu'un mois russe ». Selon notre lecteur polonais Matt Octarine, cela signifie tout simplement beaucoup de temps.

« Czekałem na to ruski rok »/« J’ai attendu une année russe pour ça ».

Une fois par année russe – Polonais

Un autre lecteur polonais, Mariusz Misiołek, a donné d'autres exemples : « Raz na ruski rok »/« Une fois par année russe »- ce qui veut dire très rarement.

Petit Russe – Portugais

Selon notre lectrice brésilienne Daniela Costa, certaines personnes âgées appellent les enfants aux cheveux blonds « russinho » (petit Russe), ce qui est intéressant, étant donné que les Russes et autres Slaves ne sont de loin pas les seuls peuples traditionnellement blonds.

Par ailleurs, elle nous a aussi confié que dans certaines parties de Rio de Janeiro, on qualifie le brouillard de « russo » (russe). Mais cette association nous laisse complètement perplexes.

Dieu est en haut, et la Russie est loin – Serbe

« Bog visoko, a Rusija daleko ». Une lectrice serbe nommée Kontesa Nera affirme que cela signifie que l'aide est loin et peu probable. Ce dicton est utilisé dans les cas de désespoir total et se rapporte à la façon dont les peuples slaves de Russie et de Serbie se sont toujours défendus l'un l'autre dans les guerres mondiales et au-delà.

Il existe aussi l'idiome « Bog na nebu, Rusija na zemlji »/« Dieu est au ciel, la Russie est sur terre », qui fait référence à la fraternité éprouvée entre nos deux nations.

Pratique sexuelle intéressante – Espagnol

Nous ne jugeons personne, nous vous relayons juste une citation amusante de notre lecteur mexicain Benito González III : « Il y a une pratique sexuelle, quand la femme frotte ses seins contre le pénis d'un homme, qui est aussi appelé "rusa" au Mexique. Eh bien, voilà le seul idiome que je connaisse. Une fois, j'ai entendu une femme aux gros seins dire à un bel homme : "con este par, no solamente te hago una rusa, te hago toda una Unión Soviética", qui se traduit par "avec cette paire, tu auras non seulement une russe, mais toute une Union soviétique". Je ne sais pas si on peut vraiment appeler cela un idiome, mais j'espère vraiment qu'il se répandra ».

Les Russes sont des frères et de vrais amis – Hindi

Nos lecteurs indiens les plus fidèles nous ont soumis une très belle réponse. « Il n'y a pas d'idiomes populaires en Inde à propos de la Russie. Mais nous disons toujours "Tu es un ami pour moi comme la Russie pour l'Inde" », a en effet témoigné Ajay Gangwal.

Rapide comme un char russe – Polonais

« Zasuwać jak ruski czołg ». Mariusz Misiołek soupçonne que cet idiome est un hommage aux rapides chars soviétiques de la série BT.

Thé russe – Polonais

Les grand-mères polonaises appelaient autrefois « ruski czaj » celui qui avait infusé si longtemps qu'il devenait pratiquement imbuvable.

Un vieux morceau de viande russe – Hongrois

Bon, nous ne voulons pas être trop narcissiques et ne partager que les expressions où la Russie apparaît comme forte, fraternelle, érotique et d'autres choses de ce genre, alors en voici une offensante, bien que drôle, venue de Hongrie. Merci à Linda Magyar pour nous l’avoir apprise !

« Úgy néz ki, mint egy tagbaszakadt orosz nő »/« Elle ressemble à un vieux morceau de viande russe »

On peut imaginer que cette formule peut être appliquée de bien des manières, toutes plus créatives les unes que les autres.

Si vous avez d'autres expressions idiomatiques à partager avec nous dans notre langue, n'hésitez pas à en faire part dans la section commentaires ci-dessous !

