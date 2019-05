Où étudier le russe en immersion dans le pays cet été?

Legion Media Legion Media

Vous songez à mettre à profit vos vacances de cet été 2019 pour améliorer votre maitrise de la langue de Pouchkine ? Pour cela, nous vous proposons notre sélection des meilleurs cours d’été en langue russe directement dans le pays. N’hésitez pas, les inscriptions sont encore ouvertes et ces formations seront immanquablement synonymes d’expériences des plus enrichissantes.

Dates : du 3 juin au 26 juillet

Coût : 3 200 dollars (2 859 euros) (incluant les frais de scolarité, le logement, l’aide d’un tuteur et l’aide pour le visa)

Des cours intensifs de langue sont proposés l’été par l’EHESE, dans le cadre d’un programme de huit semaines pour les étudiants ayant un niveau intermédiaire ou avancé en russe. Cela inclut 160 heures académiques (20 par semaine), les cours s’étalant du lundi au jeudi (de 10h à 15h50). Différentes excursions dans Moscou sont cependant organisées le week-end (les frais d’entrées dans les musées etc., ne sont pas inclus dans le prix du programme).

Dates : de juin à août

Coût : 542-658 dollars (484-588 euros), en fonction du cours choisi (logement non inclus)

Cet établissement propose un large choix de cours d’été destinés aux étrangers souhaitant améliorer leurs compétences linguistiques en un temps record. Il y existe en effet pas moins de 18 programmes spéciaux, qu’il s’agisse de Commencez à parler russe (débutants), Russe commercial (niveau B1 et plus), Russe pour diplomates et étudiants en sciences politiques et sociologie (B2 et plus), ou encore Méthodologie de l’enseignement du russe comme langue étrangère. Chaque formation dure quatre semaines, avec 18-24 heures académiques hebdomadaires.

Pour y prendre part, il vous faudra passer un test de positionnement pour évaluer votre niveau selon l’échelle du Conseil de l’Europe (de A1 à C1), sur le site de l’Institut.

Dates : de juin à mi-septembre

Coût : de 256 à 725 dollars (environ 229 - 648 euros), en fonction du cours choisi et de la durée (incluant les frais de scolarité, des activités culturelles, des excursions, les supports d’études, l’invitation pour le visa et la lettre d’assurance).

Il existe sept cours de russe, de différentes spécialisations, disponibles dans cette université. Il vous est ainsi possible de choisir Langue, histoire et littérature russes, Langue, littérature et culture des affaires russes, Langue, politique et art russes, Langue russe de la communication d’affaires, Langue russe, politique & art dans les Nuits Blanches, Langue russe intensive de survie pour étudiants en échange et Préparation pour le test du TORFL (équivalent du TOEFL pour le russe). Ces formations ont toutes des dates et des coûts qui leur sont propres, assurez-vous donc de sélectionner celle correspondant le mieux à vos intérêts et à votre emploi du temps.

Dates : de juillet à août

Coût : 232 ou 542 dollars (207 - 484 euros) en fonction de la durée choisie (incluant l’invitation pour le visa, la formation, les supports d’études et le programme culturel).

Vous aurez ici le choix entre cinq cours de russe, en fonction de votre niveau : Langue et héritage culturel de Russie (1 semaine, 36 heures), Joyaux de la culture de Russie en langue russe (2 semaines, 72 heures), et trois formations intensives d’un mois pour les niveaux A1, A2-B1 et B2-C1.

5. Université Lobatchevski, Nijni Novgorod

Dates : du 8 au 23 juillet (date limite pour l’inscription : 20 juin pour les citoyens de l’Union européenne)

Coût : 542 dollars (484 euros) pour trois semaines (incluant le coût d’enseignement, les supports d’études, les excursions en ville, les activités extrascolaires – visites de musées, ateliers, clubs de discussion).

Le programme de langue russe à l’Université Lobatchevski comprend 20 heures académiques par semaine avec des cours magistraux dispensés en anglais et en russe. En plus de donner un élan à vos compétences linguistiques, vous en apprendrez plus sur l’histoire, la culture et les mœurs russes. Vous seront même enseignées les informations clefs concernant l’Église orthodoxe russe. Les leçons sont également animées grâce à des jeux interactifs et des débats. Vous est en outre proposé de loger en auberge de jeunesse ou famille d’accueil.

Dates : de juillet à septembre

Coût : 1 040-2 198 dollars (929-1964 euros) en fonction du programme (logement, excursions, programme culturel et billets de train)

En 2019, l’Université fédérale de l’Oural propose trois différents programmes combinant cours intensifs de russe et sorties culturelles en divers lieux de Russie. Vous pouvez ainsi rejoindre la formation de trois semaines Murs russes : essor et chute, qui vous fera découvrir Saint-Pétersbourg, Moscou, Souzdal, Vladimir et Ekaterinbourg. Vous pouvez également sélectionner le programme Express russe 2019 : un mélange de cours de russe et de visites à Ekaterinbourg, Kazan et Saint-Pétersbourg, en suivant l’histoire de la Révolution russe et de Vladimir Lénine. Enfin, deux options sont disponibles pour le programme Études russes en Russie véritable : un cours intensif au cœur de l’Oural ou une combinaison avec un voyage d’une semaine à Saint-Pétersbourg.

Dates : du 19 août au 6 septembre

Coût : 775 dollars (692 euros) (frais de scolarité, transferts depuis et vers l’aéroport, programme culturel et social, supports d’études, pauses café et logement)

Cette formation dans la ville sibérienne de Tomsk est ouverte à tous, qu’importe votre niveau en russe. Elle comprend 60 heures de cours de langue et se consacre tant à l’expression orale et écrite qu’à la grammaire, la compréhension, la prononciation et la stylistique pratique. Elle inclut aussi des débats sur des problématiques sociales, culturelles et politiques actuelles, et une introduction aux sources médiatiques. Vous assisterez en outre à des cours magistraux sur la culture et l’histoire de la Sibérie. Chaque étudiant bénéficiera enfin d’un suivi personnel et d’un programme de visites touristiques.

Si vous n’avez pas la possibilité de vous inscrire à l’un de ces cours, mais que vous souhaitez tout de même étudier le russe, voici notre catalogue des formations proposées par l’ensemble des universités de France.

