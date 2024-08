Un voyage à couper le souffle à travers la Tchoukotka (Vidéo)

Russia Beyond

Située à l’extrême nord-est de la Russie, la péninsule de Tchoukotka est un véritable paradis pour les amoureux de la faune sauvage et des sorties hors des sentiers battus. Vous pouvez parcourir ses vastes espaces déserts à bord de véhicules tout terrain et de quads, mais un tel voyage demande du courage et de l’endurance.