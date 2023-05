Rejoindre en voiture le cap Tchelyouskine, le point le plus septentrional de Russie

Les bloggeurs et voyageurs russes Alexei Zhirukhin, Alexander Yelikov et Oleg Kharchenko ont relié en plein hiver la Iakoutie au Taïmyr, visitant des villages et des stations météorologiques abandonnés, pour atteindre le point le plus septentrional de Russie et d’Eurasie, le cap Tchelyouskine. Le voyage a pris plusieurs semaines!