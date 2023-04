Costumes traditionnels de Iakoutie (Vidéo)

La Iakoutie, région la plus froide et la plus vaste de Russie (plus de 5 fois la France métropolitaine pour seulement un million d’habitants) s’avère riche non seulement en matières premières, mais aussi en traditions ancestrales, que les Iakoutes ont à cœur de préserver, comme en témoignent ces costumes d’une beauté resplendissante.