Pourquoi les habitants de la République de Sakha célèbrent-ils le Nouvel An en été? (Vidéo)

Bienvenue à Yssyakh Touïmaady, le Nouvel An iakoute. C'est la fête la plus importante de cette région la plus froide de Russie, qui est traditionnellement célébrée le jour du solstice d'été, le 21 juin, et symbolise la renaissance de la nature. À cette occasion, les habitants de la République de Sakha prient leurs divinités, organisent des courses de chevaux et des concours d'agilité, et s'offrent également des plats traditionnels. Ce spectacle incroyable vaut le détour!