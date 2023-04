L’art de la sculpture sur os de Tobolsk (Vidéo)

Russia Beyond

Au XVIIe siècle, avec la conquête de la Sibérie, la sculpture sur os, traditionnelle chez certains peuples autochtones du Nord, dont les Mansis et les Khantys, prend racine près de Tobolsk. L’abondance des os de mammouths dans la région a contribué à l’essor de cet artisanat. On y produisait des coffrets, des peignes, des boutons, des tabatières et même de petites statuettes.