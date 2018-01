Sculpture sur os à Kholmogory: une tradition qui a traversé les siècles

La crise économique de 1990 frappa durement l’industrie de la sculpture sur os de Kholmogory. Aujourd’hui, les artisans produisent surtout de simples souvenirs pour les touristes et, parfois, des œuvres onéreuses sur commande. Un sculpteur sur os est attentif à la synthèse des matériaux. L’os et la corne se marient bien avec le métal, le bois et les perles.

Yana Deynega