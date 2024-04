Bienvenue à Viatskoïé, l’un des plus beaux villages de Russie

Si vous voulez voir un vrai village de marchands, rendez-vous à Viatskoïé (285 kilomètres au nord-est de Moscou), non loin de Iaroslavl.

1500 personnes vivent ici, et toutes sont amoureuses de cet endroit. L’on y trouve des bâtiments des XVIIIe et XIXe siècles parfaitement conservés, dont un hôtel, un restaurant et un commerce.

Medvedkov/Getty Images Medvedkov/Getty Images

À Viatskoïé, il y a aussi une pharmacie et un bureau de poste stylisés à l’ancienne. Les employés viennent travailler en uniformes « historiques ».

Legion Media Legion Media

En outre, il existe des musées uniques de la vie quotidienne, où l’on peut voir des objets très rares. Par exemple, dans le Musée de la machinerie culinaire, sont exposés des cuiseurs à œufs et des grille-pains qui étaient utilisés à l’époque de l’Empire russe, tandis que dans le musée Les Sons du temps, l’on trouve d’anciens orgues de Barbarie et gramophones.

Anastasia Stepanova/Museumfest.ru Anastasia Stepanova/Museumfest.ru

Viatskoïé est membre de l’Association des plus beaux villages de Russie, qui regroupe plus de 40 localités.

Anastasia Stepanova/Museumfest.ru Anastasia Stepanova/Museumfest.ru

