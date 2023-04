Cinq domaines vinicoles modernes à découvrir dans le sud de la Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Abrau-Durso: le meilleur vin mousseux

Territoire de Krasnodar, Novorossisk, village d’Abrau-Durso, rue Promychlennaïa, N°19

visitabrau.ru

Le domaine situé près du lac Abrau a été fondé sous le tsar Alexandre II, a survécu à l’occupation allemande et à la destruction de l’usine, et s’est imposé à notre époque comme un grand centre de la production vinicole et du tourisme.

Du vin mousseux a été produit pour la première fois dans une cave située au pied de la chaîne de Navaguir, non loin de la mer Noire, en 1898. Par la suite, l’assortiment s’est élargi, intégrant des vins non pétillants, des boissons non alcoolisées et des alcools forts.

À Abrau-Durso, vous pouvez non seulement vous familiariser avec l’histoire de l’usine, découvrir le processus de production et réaliser des dégustations, mais aussi faire des excursions insolites. Au cours de l’une d’elles, les touristes percent les secrets d’Abrau-Durso. Le programme comprend une promenade dans les tunnels à peine éclairés des caves, durant laquelle ils « rencontrent » les fantômes locaux, s’aventurent dans un « escalier ivre » et écoutent la légende d’une malheureuse femme circassienne dont les larmes se sont transformées en ruisseau sur un rocher.

Au milieu des vignobles d’Abrau-Durso, qui s’étendent sur 3 300 hectares, on trouve deux plateformes d’observation d’où vous pouvez contempler les vignes, la mer Noire et le lac Abrau couleur émeraude. Les gens viennent ici pour admirer les magnifiques couchers de soleil en sirotant un verre de vin mousseux.

Abrau-Durso est un lieu de villégiature qui comprend un club de voile, une plage, des hôtels et des campings. On y trouve espace pour les touristes avec tentes, un éco-camping avec des cabanes en forêt, ainsi qu’un lieu réservé aux camping-cars sur le Lac Rond.

Compagnie vinicole du sud: prendre un bain de vin

Territoire de Krasnodar, village Vychesteblievskaïa, rue Zastanitchnaïa, N°4a

swcrussia.com

Sur la côte sud de la péninsule de Taman, entre deux limans - Kiziltachski et Tsokour – s’étendent les vignobles de la Compagnie vinicole du sud (qui fait partie de la société Otchakovo).

Les vignobles occupent 1 500 hectares. Des variétés européennes classiques et des cépages autochtones sont cultivés ici : tsimlianski noir, saperavi du nord, magaratch citronné.

Les touristes s’y rendent pour visiter les caves et les vignobles, et déguster du vin dans un belvédère surplombant les limans (lagunes). Pendant la saison des vendanges, vous pouvez écraser du raisin avec vos pieds dans un baquet en bois et même prendre un bain de vin. La bassine d’hydromassage est remplie d’un liquide composé de vin, d’extraits de baies et de feuilles de vigne, d’huile aromatique et de fleurs. De la sorte, vous pouvez déguster le vin avec chaque cellule de votre corps.

Skalisty Bereg: du vin et des étoiles

Territoire de Krasnodar, Anapa, village de Varvarovka

skbereg.ru

La production vinicole dernier cri de Skalisty Bereg (« Côté rocheuse ») s’intègre harmonieusement au paysage local : sa forme rappelle un galet gris clair. Dans la partie inférieure de la cave, creusée à même les rochers de la crête de Semissamski, se trouvent des ateliers, tandis que le niveau supérieur héberge une salle de dégustation et une cave à vin. La terrasse panoramique surplombe les vignes et le littoral.

Les premières vignes ont été plantées en 2011. On y trouve trois cépages blancs - riesling, sauvignon blanc, chardonnay - et cinq noirs - pinot noir, merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc et krasnostop.

Les vignes sont situées sur un littoral rocheux, à 150-250 mètres d’altitude. Le lieu se trouve à proximité d’anciennes forêts de conifères, de genévriers et de pistachiers.

Il vaut la peine de réaliser l’excursion « Du vins et des étoiles », qui combine rendez-vous romantique et découverte scientifique. Par beau temps, sur le pont d’observation de la cave, vous pourrez regarder le ciel à travers un télescope moderne et observer les cratères de la Lune, les nébuleuses et les amas d’étoiles de l’hémisphère Nord.

Domaine Sikory: un dîner avec un bon verre de vin

Région de Krasnodar, Novorossisk, village Semigorski, 24e km de la route Novorossisk-Kertch

sikory.ru

La cave familiale d’Alexandre Sikorski, dans la vallée de Semigorié, produit certains des meilleurs rieslings du pays. Les vignobles s’étendent sur 47 hectares : mélange bordelais, cépages bourguignons, riesling et krasnostop sont présents.

Au cours de la visite du domaine, les visiteurs flâneront à travers les vignobles pittoresques, s’immergeront dans les secrets de la vinification et dégusteront des vins locaux. Dans une cave destinée au vieillissement du vin, notez les sphères en béton qui n’ont pas d’analogues en Russie. En raison de leur forme et de l’influence des températures extérieures, les sphères aident le vin à subir le processus de sédimentation de manière naturelle.

Vous pourrez également faire un dîner œnogastronomique au milieu des vignes. Au cours du repas, les plats du chef sont accompagnés de vins parfaitement adaptés aux saveurs.

Myskhako: un domaine viticole entre histoire et modernité

Territoire de Krasnodar, Novorossisk, village de Myskhako, rue Tsentranaïa, bât. 1

myskhako.ru

Le cabernet Myskhako était considéré comme l’un des meilleurs vins rouges de l’Empire russe à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Le premier pied de vigne a été planté en ces lieux en 1869. À l’époque soviétique, l’usine de Myskhako était un lieu de villégiature prisé de l’élite du parti et au début des années 2000, c’était le fournisseur officiel du Kremlin.

Cependant, en 2013, la production a été confrontée à des problèmes financiers. Elle a obtenu une seconde vie en 2021, lorsque l’usine a été modernisée en profondeur. En 2022, 14 hectares de nouveaux vignobles ont été plantés (chardonnay et marselan). Au total, Myskhako compte 227 hectares de vignes.

En plus des excursions dans les vignobles et les espaces de production, les visiteurs sont conviés dans la salle de dégustation historique, qui a été inaugurée en 1973 pour la venue de Leonid Brejnev à Novorossisk.

Pendant longtemps, seules les délégations gouvernementales et les célébrités séjournaient ici. Désormais, quiconque peut assister à une dégustation dans cette salle.

Saviez-vous que la Caucase russe était également une terre de culture du thé ? Nous vous proposons ici un article consacré à ce sujet.

