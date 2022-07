En images: la difficile vie des derniers éleveurs de rennes de la «Laponie russe»

Beaucoup de ces peuples sont en voie d'extinction et ne comptent plus que quelques dizaines d’individus. La plupart de ces ethnies vivent dans le nord de la Russie, notamment au Kamtchatka, en Tchoukotka, dans la région de Iamalie-Nénètsie et à Sakhaline.

Anton Panine/Viatcheslav Vazioulia