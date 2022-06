Parc VDNKh, le point d'attraction de la capitale russe (Vidéo)

Russia Beyond

Cet endroit est aimé par tous ceux qui connaissent au moins quelque chose sur les curiosités de la capitale russe, car son histoire étonnante en a fait l'un des principaux points d'attraction pour les résidents de Moscou et les touristes. Ici, vous pouvez non seulement vous approcher de l'héritage soviétique, mais aussi découvrir le grand pays du passé dans toute la diversité de ses cultures et de ses réalisations.