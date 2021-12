En images: Saint-Pétersbourg rayonnante des lumières du Nouvel An

L'hiver à Saint-Pétersbourg est généralement enneigé, mais les rues de la ville se refont une beauté pour les festivités du Nouvel An. Le 20 décembre, le principal sapin (qui est en Russie placé pour le Nouvel An, et non pour Noël) de la place du Palais a été agrémenté de lumières vives.

Irina Motina/Xinhua/Global Look Press