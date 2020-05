De Moscou au Kamtchatka: voyagez en Russie avec ces caméras diffusant en continu

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cliquez sur les différents liens afin d'être redirigé vers les caméras mentionnées.

Moscou

Quoi de mieux pour commencer à explorer la Russie que sa capitale ? Voici une vue à couper le souffle de son quartier d’affaires Moscow-City. Gratte-ciels, immeubles d'habitation, voitures et trains qui passent – tout cela dans un seul et même panorama urbain. Malheureusement, il n'y a actuellement aucune webcam donnant sur la place Rouge, mais il est possible d'accéder à de nombreux autres endroits de la capitale en cliquant ici.

Saint-Pétersbourg

Maintenant, visitons la capitale culturelle de la Russie et sa rue principale, la perspective Nevski. Elle est toujours très fréquentée, comme vous pouvez le voir. Surtout si on la compare à d'autres parties de la ville (comme le canal Griboïedov ou Peterhof, actuellement clairement désertés).

Sotchi

Si vous souhaitez prendre quelques minutes pour méditer en regardant les vagues de la mer Noire sur l'une des plages de Sotchi, essayez cette vue et augmentez le son ( ). Le beau temps, des gens qui se détendent sur la plage et les mouettes qui passent – on dirait qu’ici rien n'a changé durant la pandémie !

Tout est également calme à Krasnaïa Poliana et sa station de ski Rosa Khoutor: les montagnes sont encore un peu enneigées et personne ne gâche le paysage.

Crimée

Quelques caméras en direct sont également disponibles sur la côte de Crimée. Il suffit de regarder la magnifique baie de Balaklava, l'estuaire de Belbek ou l'une des plages de la péninsule – on pourrait observer la mer et le sable pendant des heures !

Mont Elbrous

Des sommets enneigés et pas une âme qui vive – c'est la vue actuelle de la station de ski sur la plus haute montagne d'Europe, l'Elbrous. Ce paysage paisible peut être vu de différents points – pour en savoir plus, cliquez ici.

Lac Baïkal

Vous rêvez de visiter le lac Baïkal un jour ? Jetez un coup d'œil sur sa côte sud grâce à cette webcam, située au cap Kapitanov. N'oubliez pas ici aussi d'allumer le son pour entendre les vagues !

Kamtchatka

Faisons un saut au Kamtchatka pour admirer l'un de ses plus beaux symboles : la baie d'Avatcha, l'une des plus grandes au monde. Le volcan Vilioutchinski, haut de 2 173 mètres, est également visible à l'horizon. Une vue magnifique, surtout si vous la contemplez pendant la journée !

