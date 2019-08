Moscou est la plus grande ville touristique de Russie : grâce à ses aéroports dynamiques, la capitale est facile d’accès. Mais une fois visitée, que reste-t-il à faire ? Les Russes disent que Moscou n’est pas la Russie, et ils n’ont pas tort : il y a tant de choses à voir dans le plus grand pays du monde ! Notre quiz va vous aider à choisir votre prochaine destination !