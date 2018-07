Quatre aventures folles pour faire le plein d'adrénaline à Sotchi

1. Saut à l'élastique au Sky Park

Votre corps tombe de plus en plus vite jusqu'à ce que vous ressentiez la tension salvatrice de l'élastique qui vous tire de l'étreinte de la mort. Deux plateformes élastiques, de 69 et 207 mètres de long, sont la principale attraction des amateurs d'adrénaline dans la célèbre station de montagne appelée Sky Park.

Pourtant, le parc a une attraction plus démocratique - un long pont suspendu qui inspire la crainte tout en garantissant une sécurité complète. Le sol creux et transparent du pont offre un premier pas dans la bravoure, et même les plus petits parviennent à surmonter leur vertige.

« Nous faisons de notre mieux pour dissiper le mythe selon lequel le Sky Park serait conçu exclusivement pour les accros à l'adrénaline. Nous voulons que les gens sachent que c'est un lieu familial où ils peuvent amener des enfants et ne pas craindre de ne pas être à leur place », a déclaré Maxime Maximov, directeur des communications marketing du Sky Park AJ Hackett Sotchi.

En effet, le parc offre de nombreuses activités douces que même les personnes les moins aventurières apprécieront. Des concerts réguliers dans un petit amphithéâtre offrant une vue majestueuse, un parc de cordes, un mur d'escalade et un restaurant avec vue panoramique complètent l'offre de ce lieu unique.

2. Courses de voitures de sport sur la piste de F1

Peu de choses peuvent être plus excitantes que de foncer comme une balle dans une voiture de sport sur une piste utilisée par des pilotes de F1 professionnels. Sotchi Autodrome, le premier et seul circuit de F1 en Russie, qui accueille le Grand Prix de Russie annuellement, offre aux touristes cette opportunité unique.

La piste de Sotchi propose deux forfaits: soit vous vous fiez au talent d'un pilote professionnel qui vous emmène dans une course extrême sur la piste, soit vous êtes assis au volant d'une des voitures de sport que l'Autodrome de Sotchi propose dans le cadre de ce qu'ils appellent une « master-class ». Un pilote professionnel vous accompagnera alors dans la course la plus rapide de votre vie.

3. Sup Surfing à Adler

Sotchi pourrait ne pas sembler le meilleur endroit pour chevaucher les vagues au premier coup d'œil : la mer Noire est souvent trop calme pour offrir de grandes vagues aux surfeurs. Pourtant, un petit groupe de passionnés a organisé un camp de surf sur la plage olympique d'Adler à Sotchi.

On est surpris par la vitesse à laquelle un professionnel, debout sur une planche de surf et tenant une pagaie, peut glisser sur les vagues qu'il attrape trop loin du rivage pour un nageur commun.

Les novices dans ce sport peuvent être tranquilles et compter sur un professionnel pour les emmener en mer sur leurs planches de surf. Les surfeurs avertis sont libres de louer l'équipement et de faire leur propre voyage plein d'adrénaline dans la mer Noire.

4. Montagnes russes au parc de Sotchi

Ce parc d'attractions est une porte d'entrée dans le monde des contes de fées russes: des sculptures de sable géantes inspirées par le folklore russe, des châteaux majestueux remplis de magasins et de lieux pour les classes les plus surprenantes, un bel étang rempli de grenouilles mélodieuses et d'autres divertissements : tout a été conçu pour amuser les petits comme les grands.

Les fans d'extrême ne seront jamais déçus: plusieurs montagnes russes impressionnantes garantissent aux visiteurs qu'ils recevront leur dose d'adrénaline.

