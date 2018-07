Le Top-10 des festivals de reconstitution historique de Russie

Chevaliers médiévaux et soldats de la Première Guerre mondiale, dragons napoléoniens et infanterie soviétique... Vous les affronterez tous et verrez bien plus encore lors des festivals historiques les plus époustouflants de Russie cette année.

1. Kaup

Maksim Blinov/Sputnik Maksim Blinov/Sputnik

Au festival de Kaup, consacré à l'époque viking, les invités seront amenés à observer des combats grandioses impliquant ces guerriers légendaires. Ils peuvent également visiter un village viking reconstitué et goûter à de la vraie cuisine médiévale.

Quand : 10.08 - 12.08

Où : Zelenogradsk, région de Kaliningrad

2. La bataille de l'Alma

Sergei Malgavko/TASS Sergei Malgavko/TASS

La reconstitution est consacrée à la bataille de l'Alma (1854), l'une des premières batailles à grande échelle de la guerre de Crimée (1853-1856). Après que les alliés ont vaincu les troupes russes, la route de Sébastopol, la base principale de la flotte de la mer Noire, a été ouverte.

Quand : 30.09

Où : village de Vilino, Crimée

3. Le Casque génois

Lev Fedoseyev/TASS Lev Fedoseyev/TASS

Ce festival annuel des chevaliers comporte plus de 80 clubs historiques avec jusqu'à 800 participants venus d'Europe de l'Est. Les visiteurs y admirent des tournois de chevaliers, des combats de masse, des duels individuels, des danses médiévales et des chants de troubadour.

Quand : 13.07 - 15.07 ; 20.07 - 22.07 ; 27.07 - 29.07 ; 3,08 - 5,08 ; 10.08 - 12.08 ; 17.08 - 19.08

Où : forteresse de Soudak, Crimée

4. Bataille de Gumbinnen

Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

L'une des premières batailles de la Première Guerre mondiale sur le front de l'Est, la bataille de Gumbinnen a eu lieu en Prusse orientale entre les troupes allemandes et russes et s'est terminée par la victoire de ces dernières. Les visiteurs du festival verront non seulement la reconstitution de ces événements, mais auront également la chance d'assister à des camps reconstitués des deux armées, avec des tentes, un hôpital et une salle à manger.

Quand : 25.08

Où : village de Lermontovo, région de Kaliningrad

5. Krechet

Irena Niko/Global Look Press Irena Niko/Global Look Press

Les invités du festival Krechet ont une chance unique de se plonger dans la Russie médiévale, de participer à des combats avec d'anciens guerriers russes, d'essayer des armures médiévales et de goûter des plats originaux cuisinés selon des recettes séculaires.

Quand : 10.08 - 12.08

Où : village d'Inevej, région d'Ivanovo

6. Est-Ouest: les guerres patriotiques de la Russie

Konstantin Chalabov/Sputnik Konstantin Chalabov/Sputnik

Les spectateurs chanceux du festival Est-Ouest, consacré aux guerres patriotiques de la Russie, obtiendront deux batailles pour le prix d'une. Le premier jour présentera une reconstitution de la Bataille de Mojaïsk en 1812 (dans le cadre de la guerre patriotique contre Napoléon), tandis que le second mettra en lumière la Bataille de Velij de 1943 dans la région de Smolensk (Grande Guerre Patriotique).

Quand : 5.08 - 6.08

Où : Musée national de la République du Tatarstan, Kazan

7. Grand Bolgar

Yegor Aleyev/TASS Yegor Aleyev/TASS

Les invités du site patrimonial unique de Grand Bolgar, à 140 km de Kazan, verront comment les guerriers médiévaux de Russie, d'Europe et de la Horde d'Or se combattent à cheval et à pied, et comment les marchands d'Orient et d'Occident se rencontrent à ce carrefour des civilisations. Vous pourrez également découvrir différents types d'artisanat, des danses historiques et l'art de l'escrime.

Quand : 11.08 - 12.08

Où : Musée et site du patrimoine de Grand Bolgar, Tatarstan

8. Bataille de Kliastitsi

Anna Volkova/Sputnik Anna Volkova/Sputnik

La reconstitution est consacrée à la bataille importante mais méconnue de Kliastitsi en 1812, lorsque l'armée russe arrêta l'avancée des troupes françaises vers Saint-Pétersbourg et sauva ainsi la capitale de l'Empire russe de l'invasion française.

Quand : 21.07

Où : village de Siverski, région de Leningrad

9. 1612

Maksim Bogodvid/Sputnik Maksim Bogodvid/Sputnik

Le festival montrera des batailles lancées pendant le Temps des troubles en Russie (début du XVIIe siècle), quand le pays était déchiré par des luttes de pouvoir intestines, et souffrait des invasions polonaise et suédoise.

Quand : 15.09

Où : Musée-réserve d'histoire et d'architecture de Sviajsk, Tatarstan

10. Les temps et les époques

Moskva Agency Moskva Agency

Le plus grand festival de reconstitution en Russie et en Europe, Temps et Époques, gagne en popularité d'année en année. Le festival réunit des milliers de participants et on y organise des dizaines de reconstitutions historiques consacrées à différentes époques et guerres: de l'Antiquité romaine aux conflits modernes.

Quand : 10.08 - 22.08

Où : Moscou

