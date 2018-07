Quelles stations du métro de Moscou les supporters français ont-ils élues comme les plus belles?

Des architectes originaires de France et ayant fait le déplacement jusqu’en Russie afin de soutenir les Bleus lors de la Coupe du Monde ont établi leur propre classement des plus belles stations du métropolitain de Moscou, a rapporté en ce jeudi le site officiel de la mairie de la capitale russe.

Ils ont ainsi tout particulièrement loué la splendeur des stations Komsomolskaïa, Maïakovskaïa, Park Pobedy, Taganskaïa et Pouchkinskaïa. Et pour être sûrs de leur sélection, ils se sont, grâce à une application mobile, familiarisés avec l’histoire de chaque station du réseau et se sont rendus dans chacune d’entre elles.

Découvrez dans notre toute nouvelle publication les vingt plus époustouflantes stations de ces véritables galeries d’art souterraines.

