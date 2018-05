Le plateau de Poutorana, royaume sibérien des roches et de l'eau

Sergei Fomin/Global Look Press

Pouvez-vous imaginer un massif montagneux plus impressionnant que le Grand Canyon? Ces sites d'une superficie supérieure au Royaume-Uni vous étonneront.

La nature

L'un des endroits les plus inaccessibles de Russie, le plateau de Poutorana est un massif volcanique recouvert de forêts, de lacs et de cascades.

Il y a environ 100 ans, le plateau était entièrement inexploré, et les premiers voyageurs ne sont apparus ici que dans les années 1930-1940.

Jusqu'à cette époque, seule l'ethnie locale, les Evenks, parcourait la région avec ses troupeaux de cerfs.

Aujourd'hui, des groupes de touristes extrêmement bien préparés s'y rendent, mais on y trouve encore des endroits où les humains n'ont jamais posé le pied.

Attention, temps extrême!

Le temps est imprévisible, et les hivers sibériens très durs se transforment en étés trop chauds avec des essaims de moustiques accablants.

Cependant, la neige peut parfois tomber à la mi-juillet et les guides racontent comment, il y a 10 ans, un groupe de touristes a été pris dans une chute de neige en plein été.

Ils ne purent marcher que huit kilomètres en trois jours, se déplaçant avec précaution, craignant de se casser une jambe, attendant que la neige fonde.

À la fin, ils étaient tellement exténués qu'ils n'ont même pas fini l'itinéraire prévu.

Les touristes expérimentés considèrent l'automne comme le meilleur moment pour visiter ces lieux, quand on peut profiter des couleurs vibrantes rouges et jaunes et dîner de baies sauvages, alors que les essaims de moustiques ont tendance à disparaître.

Les lieux à visiter

L'une des plus belles régions est le lac Lama et ses cascades à proximité, en particulier Neralakh.

Les agences de tourisme locales offrent des itinéraires de randonnée guidés, et certains des sites les plus pittoresques peuvent être atteints par bateau.

Se tenir debout au sommet de la cascade nécessite beaucoup de prudence : chaque année, des gens meurent dans des chutes tragiques.

Les guides doivent même parfois tenir les touristes lorsqu'ils prennent des photos.

Une des expériences les plus étonnantes est de voler au-dessus du plateau en hélicoptère, mais c'est un plaisir assez coûteux.

