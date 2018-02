Nature, amis et liberté: les enfants d'un village russe reculé tentent d'attirer les touristes

La vie quotidienne et les curiosités locales sont les principales caractéristiques du projet, qui fait des vagues sur Internet en Russie.

Un petit village russe appelé Glazok (à environ 400 km au sud de Moscou) dans la région de Tambov a récemment fait la Une des journaux après que des enfants locaux ont lancé un site Web dans le but d'attirer les touristes.

« C'est quelque chose de génial, ça vaut le coup d'être vu! », a écrit un internaute en partageant l'histoire. Intrigué? Découvrez ces images.

Glazok a une population de 1 500 habitants seulement. Le site Web contient de belles photos de paysages, de bâtiments et de gens de la région, ainsi que des informations sur la façon d'y arriver, l'histoire de la commune et même une liste de programmes d'échanges éducatifs.

Les enfants indiquent que la plupart des gens ont leur propre petite exploitation avec des cochons, des vaches et des poules. Pendant leur temps libre, les habitants aiment chasser et pêcher (une liste des poissons que l'on peut trouver dans les eaux de la région figure également sur le site Web).

Il n'y a qu'une seule école à Glazok, et il n'y a même pas de salle de sport. Parmi les endroits que les enfants recommandent de visiter figurent l'église du village, le mémorial de la Seconde Guerre mondiale, la plage et la maison de la culture.

« Un beau bâtiment d'hôpital du milieu du XXe siècle est arrivé jusqu'à nous. Maintenant, il n'y a qu'un département thérapeutique », explique le site internet.

Vous pouvez penser qu'il n'y a rien de spécial à propos de cet endroit, mais pour la Russie c'est une situation rare. Alors que la plupart des gens dans le pays ont tendance à déménager dans les grandes villes, ces petits résidents ont décidé d'améliorer leur village et d'attirer les touristes venus d’ailleurs.

« Beaucoup d'enfants disent qu'ils ne voudraient jamais quitter Glazok à cause de la nature, de la rivière, des amis et de la liberté », stipule le site Web.

Les enfants ne sont pas seuls dans leur initiative. Le projet est devenu possible grâce à un groupe de passionnés d'informatique appelé Kroujok (Cercle). Ils organisent des écoles temporaires pour ceux qui veulent apprendre la programmation à travers la Russie. Le site Web de Glazok est le résultat de leur programme récent.

Habituellement, les enseignants divisent les élèves en plusieurs groupes, chacun d'eux décidant de ce qu'ils veulent programmer. « Avec Glazok, c’est la première fois que nous avons unifié tous les efforts et tous les talents pour réaliser un grand et beau projet », a déclaré Sergueï Nougaïev, cofondateur de Kroujok, à Russia Beyond.

Au cours de plusieurs ateliers avec les enfants de Glazok, les enseignants ont réalisé que toutes les pensées et les idées de leurs élèves se rapportaient à leur village. « C'était donc une décision bien réfléchie, on a trouvé qu'il était préférable de créer un site Web sur leur village », a déclaré un autre cofondateur, Alexander Bratchikov.

Après une semaine de cours de programmation avec l'aide de l'équipe de Kroujok, les enfants de Glazok ont ​​lancé leur site à partir de zéro. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Abandonnez Moscou pour un week-end et visitez ce village !

