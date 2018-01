Trésors du métro de Moscou: les stations de la ligne orange, l'Arctique et la Baltique à l'honneur

Russia Beyond présente les stations les plus intéressantes et particulières de la ligne Kaloujsko-Rijskaïa (alias ligne orange).

Medvedkovo

Antares 610/Wikipedia Antares 610/Wikipedia

La décoration intérieure de la station de Medvedkovo est consacrée à la nature sévère et impitoyable du Grand Nord russe. Sur les murs, on voit huit bas-reliefs métalliques représentant un ours polaire sur une banquise, la chasse aux oies des neiges, un traîneau à rennes et d'autres choses encore.

Sviblovo

Nikolai Galkin/TASS Nikolai Galkin/TASS

C'est l'une des stations les plus richement décorées de la ligne orange. Les murs comportent 48 mosaïques consacrées aux villes russes qui entourent Moscou, y compris leurs armoiries. Près de chaque mosaïque se trouve le nom de la ville en question.

On trouve une grande mosaïque colorée avec des jeunes femmes portant des robes traditionnelles russes au-dessus de l'entrée du quai. L'image du côté opposé représente des cavaliers russes médiévaux et un chroniqueur. Cette image est consacrée à un ancien poème slave épique, le Dit de la campagne d'Ivan.

Botanitcheski Sad

Cette station permet d'accéder au plus grand jardin botanique d'Europe et la décoration intérieure de la station est consacrée au thème de la beauté naturelle. Sur les murs, on voit des bas-reliefs métalliques avec des images simples de fleurs, de pommes et de raisins.

Rijskaïa

Aborisov/Wikipedia Aborisov/Wikipedia

La gare de Riga est située à cet arrêt de métro. De là, les trains se rendent vers la capitale lettone. Pas étonnant que la gare, conçue par les architectes soviétiques lettons, ait été dédiée à ce pays balte et à sa capitale, Riga.

Les couleurs jaunes et brunes incarnent les différentes sortes d'ambre qui abondent dans la région de la mer Baltique. Sur les colonnes, on peut voir des images liées à la Lettonie: le port de Riga, l'Académie des sciences de Lettonie, le Marché central (l'un des plus grands d'Europe), le Vieux Riga et plus encore.

Tretiakovskaïa

Nikolai Galkin/TASS Nikolai Galkin/TASS

Cette station mène à la célèbre galerie d'État Tretiakov, le plus important musée d'art russe dans le monde. Les murs de la station sont décorés avec des bas-reliefs en bronze d'artistes, de sculpteurs et de peintres d'icônes russes. Au-dessus de l'arche menant vers les escalators, on voit une grande image de la galerie Tretiakov.

VDNKh

A.Savin/Wikipedia A.Savin/Wikipedia

Cette station vous amène à la célèbre Exposition des réalisations de l'économie nationale (VDNKH) - l'un des plus grands centres d'exposition du monde. Pendant la période soviétique, elle donnait à voir les meilleures réalisations industrielles de toutes les républiques soviétiques. Aujourd'hui, ces lieux offrent aux visiteurs un large éventail d'activités, du shopping aux spectacles et au patin à glace, en passant par d'autres activités sportives.

Malgré son nom, la gare est modestement décorée. A la sortie, on voit une énorme image en céramique moderne (1997). Réalisée selon les traditions du style russe ancien de Gjel, l'image représente un marché du XIXe siècle, ainsi que plusieurs monastères russes.

Outre Moscou et Saint-Pétersbourg, plusieurs autres villes russes ont des systèmes de métro. Pour en savoir plus, suivez le lien.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.