La «ville errante», cette arme fortifiée des tsars russes

Elle a été utilisée par l’armée russe entre le XVIe et le XVIIe siècle. L’usage du terme «gouliaï-gorod» (ville errante) est noté dans des sources datant des années 1530, pendant les guerres russo-tatares, et il était compris non seulement comme désignant un type de forteresse sur roues, mais aussi comme des tours de siège.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ce terme pouvait englober des barrières mobiles telles que le cheval de frise. Il s’agit probablement d’une adaptation du terme allemand « wagenburg ». Au début, il était utilisé pour couvrir l’artillerie pendant le siège des forteresses.

Gravure présentant l'utilisation d'un wagenburg Domaine public Domaine public

En 1572, le gouliaï-gorod a été utilisé avec succès par le commandant du prince Mikhaïl Vorotinski lors de la féroce bataille de Molodi contre les Tatars et Ottomans. Au cours des années suivantes, son utilisation s’est étendue et ces boucliers préfabriqués ont été stockés non seulement dans les forteresses frontalières, mais aussi près de Moscou. Pour le transport et l’équipement des villes errantes, était désigné un voïvode (chef militaire) spécial, qui disposait d’un détachement de cavalerie à des fins de reconnaissance.

Belyakovdoj (CC BY-SA 4.0) Belyakovdoj (CC BY-SA 4.0)

Heinrich Staden, un mercenaire allemand, a écrit à propos de l’attaque du khan (chef tatar) de Crimée en 1572 que si les Russes n’avaient pas eu de gouliaï-gorod, ils auraient subi une défaite.

Campagne du khan de Crimée Mehmed III Giray contre Moscou en 1521 Domaine public Domaine public

À la fin du XVIe siècle, le terme « gouliaï-gorod » a été progressivement remplacé par celui d’« oboz », qui signifie littéralement « convoi de chariots ». Un témoin russe a décrit comment, lors de l’invasion des Tatars de Crimée en 1591, les troupes russes se sont repliées à Moscou et se sont défendues dans l’« oboz ». Au début du XVIIe siècle, un autre terme est apparu pour désigner une fortification mobile : « tabor ».

D’ailleurs, pendant une grande partie des XVIe-XVIIIe siècles, les cosaques zaporogues ont largement utilisé ce type de fortification, comme l’a fait par exemple Bogdan Khmelnitski lors du siège de Zbaraj en 1649.

Bogdan Khmelnitski Domaine public Domaine public

Avec la prolifération de l’artillerie de campagne, ce type de fortification est néanmoins par la suite tombé en désuétude.

Dans cet autre article, découvrez cinq armes secrètes des tsars russes

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.