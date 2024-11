Ces affiches soviétiques promouvant la science

Russia Beyond

«Tout le pouvoir aux soviets », « La science et le communisme sont inséparables»

En URSS, la science était perçue comme l’un des principaux instruments de la «construction du communisme». Après la Révolution bolchévique, l’on a non seulement éradiqué l’analphabétisme dans les plus brefs délais, mais l'on a aussi réussi à porter le pays aux premiers rangs de la science mondiale.

Rien qu’au cours des années 1918-1919, plus de 30 instituts de recherche scientifique ont vu le jour dans le pays et, au moment de la chute de l’URSS, l’on en dénombrait des milliers, tandis que le nombre de chercheurs dépassait un million de personnes.

Pour populariser la science au sein de la jeunesse, l’on éditait des magazines, dont Znanié – sila (Le savoir est la force) et Iouny natouralist (Jeune naturaliste), et de nombreux cercles et clubs gratuits opéraient dans l’immense pays. Les affiches de propagandes, elles aussi ont été utilisées à cette fin.

«La science soviétique est la gloire » « Gloire à l’homme soviétique, le premier dans l’espace» V. Volikov V. Volikov

«Un travailleur scientifique sur quatre au monde est soviétique» Archives Archives

«Gloire aux chimistes soviétiques» Yu. Tsarev Yu. Tsarev

«L’atome au monde» L. Belsky, V. Potapov L. Belsky, V. Potapov

«Gloire aux travailleurs de la science et des technologies soviétiques» E. Solovyev E. Solovyev

