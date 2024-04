Excursion virtuelle d’un musée de l’industrie spatiale soviétique

Russia Beyond

Le 12 avril 1961, le vol Vostok 1 a envoyé le premier homme dans l’espace. La fusée qui l’a transporté en orbite a été créée sur la base du missile balistique R-7, produit à Kouïbychev (aujourd’hui Samara, à 1 093 km au sud-est de Moscou).

Le 10 avril prochain, la Maison russe à Bruxelles vous invite à une visite virtuelle de l’un des musées spatiaux russes les plus intéressants, situé dans la ville même où sont apparus les premiers missiles balistiques soviétiques.

Kouïbychev est devenue le centre de la science des fusées du pays à la fin des années 1960, et cela a été facilité par le père de la conquête spatiale soviétique, Sergueï Korolev. Cette grande ville industrielle, épargnée par les batailles destructrices de la Seconde Guerre mondiale, pouvait se vanter non seulement d’une situation stratégique favorable sur la carte de l’URSS, mais aussi de la disponibilité d’un personnel adapté à une telle tâche, car des avions étaient produits ici depuis longtemps.

En Union soviétique, toutes les informations sur la science des fusées étaient strictement confidentielles. Cependant, quelques années seulement après l’effondrement du pays, en 2001, le Musée de l’espace a été ouvert à Samara. Son bâtiment sert de socle à une fusée R-7, dont la taille impressionne ses visiteurs.

Dans le musée, vous pourrez admirer de véritables vaisseaux spatiaux et des artefacts qui ont séjourné dans l’espace, vous familiariser avec la vie des cosmonautes et également regarder des extraits de films de science-fiction des années 1900 et 1950 pour comprendre comment les gens imaginaient l’espace à l’aube de son exploration.

